METEO TORINO – TEMPERATURE in calo ma in un contesto STABILE, ecco le previsioni

Fronte perturbato ha investito le regioni orientali e parzialmente quelle tirreniche

Un nuovo impulso di maltempo determinato da un ulteriore affondo delle correnti atlantiche che da giorni stanno interessando la nostra Penisola, ha provocato la formazione di un vero e proprio fronte perturbato che ha interessato in particolare tutto il versante adriatico da Trieste e fino a Bari. I temporali talvolta sono risultati anche violenti e a carattere di nubifragio soprattutto in Abruzzo, Molise, ma anche Marche nell’anconetano. In alcuni casi hanno sconfinato fin sull’entroterra tirrenico dove però le precipitazioni sono risultate decisamente meno intense. A Torino, le condizioni meteo sono invece rimaste stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Al netto del transito di un fronte perturbato che ha investito la stragrande maggioranza del versante adriatico, sulle regioni nordoccidentali (Liguria esclusa) e in particolare sulla città di Torino le condizioni meteo sono rimaste non solo stabili, ma anche soleggiate almeno fino al primo pomeriggio. Successivamente il transito di nuvolosità irregolare sui cieli torinesi ha avuto la meglio, ma con assenza totale di fenomeni. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto climatico fresco di notte e caldo (sopportabile) di giorno, con temperature che oscillano tra i +19°C di minima e i +29°C di massima.

Possibilità di qualche piovasco nella notte, ma in immediato miglioramento

La nuvolosità aumenterà in maniera evidente nel corso della serata corrente, non a caso nelle primissime ore della notte ormai subentrante, quella di domani sabato 18 luglio, le condizioni meteo potrebbero tendere ad un ulteriore peggioramento grazie all’arrivo di qualche piovasco. Nulla di troppo intenso o duraturo, con il tempo che tornerà immediatamente a migliorare dalla mattina grazie alla cessazione dei fenomeni (eventuali). I cieli tuttavia saranno disturbati dal transito di qualche innocuo addensamento per tutto l’arco della giornata di domani a Torino, con temperature in calo nei valori massimi, più o meno stabili in quelli minimi.