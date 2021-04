METEO TORINO: Tempo ancora instabile nelle prossime ore, migliora nel WEEKEND

Meteo Italia, la situazione attuale

Correnti fredde in transito sul bordo orientale dell'anticiclone ancora attivo sull'Europa le quali lambiscono anche l'Italia dove troviamo condizioni meteo instabili. Piogge o nevicate nelle ultime ore anche in Piemonte con i fiocchi fino a quote molto basse, anche nelle prossime ore si potrebbero verificare locali precipitazioni come vedremo più avanti nel dettaglio meteo.

Previsioni Meteo Torino

Tempo stabile per buona parte del nord Italia durante la giornata di domani, Giovedì 16 Aprile, eccetto sulle regioni più occidentali con precipitazioni sparse dalle prime ore della giornata. Piogge o nevicate sul Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia sia al mattino che al pomeriggio, poi fenomeni assenti in serata e nottata. Neve tra i 600 ed i 1000 metri di quota. Durante il corso del prossimo weekend invece le precipitazioni sul Piemonte potrebbero essere scarse o del tutto assenti mentre il maltempo colpirà il centro-sud Italia.

Tendenza meteo Primavera 2021

La tendenza meteo per il medio e lungo termine secondo gli ultimi aggiornamenti da parte dei principali modelli meteo indica ancora perturbazioni in azione nel bacino del Mediterraneo e di conseguenza condizioni meteo instabili anche in Italia. Clima tipicamente primaverile con valori di temperatura talvolta inferiori la climatologia di Aprile, complici le correnti settentrionali o orientali prevalenti. Pertanto la stagione della primavera quest’anno potrebbe procedere in maniera piuttosto vivace.