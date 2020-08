METEO TORINO – Tempo estivo con CALDO e tanto sole, le previsioni

Meteo Torino torna l’estate dopo il maltempo

Le condizioni meteorologiche sul Piemonte risultano decisamente stabili in questo fine settimana. Tutto merito di un vasto campo anticiclonico disteso dalla Penisola Iberica fin verso il comparto baltico-scandinavo, riuscendo a proteggere anche il nord Italia da eventuali insidie instabili. Dopo una mattinata trascorsa con cieli sereni, su Torino attualmente splende il sole e la temperatura si è portata a ridosso dei +31°C, quindi oltre le medie del periodo di circa 3°C. Il bel tempo proseguirà indisturbato anche nella giornata di domani, domenica 9 agosto, quando la pressione potrà toccare i 1020 hPa e la colonnina di mercurio i +34/+35°C per un weekend all’insegna del tempo decisamente estivo.

Meteo weekend Italia: caldo al centro-nord, residui temporali al sud e Sicilia

Condizioni meteo stabili non solo sulla città di Torino, ma anche sul resto del centro-nord e la Sardegna, salvo locali addensamenti, grazie al rinforzo del campo barico da ovest; cieli sereni e correnti secche in discesa dall’Appennino stanno determinando in queste ore valori massimi tra Lazio e bassa Toscana localmente fino a +36°C, mentre sulla Pianura Padana si toccano i +33/+34°C. Al sud e Sicilia invece acquazzoni e temporali sono in sviluppo lungo l’Appennino meridionale, Campania, Basilicata e Calabria con possibili fenomeni in parziale sconfinamento fin verso le coste della Calabria e della Basilicata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER TORINO!

Meteo Torino con rischio maltempo per Ferragosto

Il bel tempo che caratterizzerà il weekend proseguirà anche con l’inizio della prossima settimana sulla città di Torino. Tuttavia si osserverà una graduale accentuazione dell’instabilità a ridosso delle Alpi per un calo progressivo del campo barico. Il ritorno dei temporali sui settori montuosi, sarà solo un antipasto del maltempo che ben presto potrebbe tornare ad interessare il Piemonte; le infiltrazioni umide, infatti, tenderanno ad accentuarsi nel corso dei prossimi giorni favorendo l’estensione dei temporali anche sui settori di pianura, quindi anche su Torino, già tra le giornate di martedì e mercoledì; a seguire il tempo si manterrà instabile, con rischio maltempo anche per Ferragosto, a causa del passaggio sul nord Italia della coda di una perturbazione atlantica.