METEO TORINO – tempo in PEGGIORAMENTO, arriva un’intensa PERTURBAZIONE; ecco le previsioni

Meteo Torino: nuvolosità in graduale aumento, dalla sera piogge diffuse

Meteo Torino – Le condizioni meteorologiche sul capoluogo piemontese stanno rapidamente peggioramento in questa seconda parte di giornata; i cieli, infatti, stanno volgendo verso il nuvoloso per l’arrivo da sud-sudovest di una copertura nuvolosa medio-alta, preannunciando il successivo ingresso di un’intensa perturbazione. Nel corso del tardo pomeriggio-prima serata, infatti, la nuvolosità tenderà ad ispessirsi ulteriormente dando luogo alle prime deboli piogge; i fenomeni tenderanno ad intensificarsi rapidamente sulla città di Torino, con accumuli pluviometri abbondanti, fino a 40 mm entro le prime ore del mattino di domani.

Inizio di settimana piovoso su Torino: rischio temporali

Meteo Torino – Come anticipato in precedenza, entro la fine del giorno su Torino arriverà la pioggia; un’intensa perturbazione atlantica, attualmente ad ovest della Sardegna, raggiungerà il capoluogo piemontese nelle prossime ore, arrecando un sensibile peggioramento del tempo. L’inizio della settimana risulterà instabile su Torino, con fenomeni, alternati a breve pause, che si rinnoveranno per l’intero arco di giornata di lunedì 11 maggio; nel corso del pomeriggio non sono esclusi temporali, occasionalmente anche di forte intensità. MALTEMPO IN ARRIVO DALLA NOTTE CON POSSIBILI FORTI PIOGGE E TEMPORALI, CONSULTA IL METEO TORINO PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Temperature superiori alle medie del periodo a Torino, ma con tendenza alla diminuzione

Meteo Torino– Le temperature notturne sulla località piemontese sono risultate decisamente miti, con un valore odierno di ben +15°C; attualmente in città si registrano +20°C, ma le temperature sono destinata a scendere nel corso dei prossimi giorni. Già domani durante il giorno non si andrà oltre i +18°C, mentre mercoledì un possibile ingresso di masse d’aria più fresche ed una nuova fase di maltempo porteranno le temperature diurne non oltre i +13°C. Valori minimi anche destinati a scendere nel corso dei prossimi giorni, portandosi fin sotto i +10°C tra mercoledì e giovedì. Nel fine settimana, nonostante le condizioni meteo si manterranno incerte, le temperature tenderanno a riprendere qualche grado, portandosi durante il giorno nuovamente al di sopra dei +20°C .