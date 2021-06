METEO TORINO – Tempo INSTABILE sul Piemonte, migliora nel WEEKEND con TEMPERATURE oltre i 30°C

Situazione stabile sull’Italia ma con temporali pomeridiani sui rilievi

Il campo di alta pressione afro-azzorriano ha portato tempo stabile sulla nostra Penisola, con cieli per lo più soleggiati e temperature estive. Appena ad est è presente una goccia fredda in quota posizionata tra i Balcani e il Mar Nero che continua a far affluire aria fresca in quota sull’Italia. Questo comporterà dell’instabilità pomeridiana con acquazzoni o temporali sui rilievi e sulle aree adiacenti. Temperature calde ma non in modo eccessivo, con valori massimi di poco sopra i 25°C e picchi di circa 30°C su Sardegna e zone interne del Centro. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la città di Torino e il Piemonte.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata perturbata quella odierna su Torino e il Piemonte. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli poco nuvolosi o nuvolosità irregolare e maggiori addensamenti sui rilievi alpini. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità convettiva sui rilievi con possibili rovesci o temporali, in locale sconfinamento anche sul resto del Piemonte. In serata e durante la notte possibili piogge anche intense su gran parte del Piemonte, mentre risulteranno più asciutti i settori sud-orientali della regione. Temperature sulla città di Torino comprese tra i 18°C e i 29°C.

Meteo Torino, tempo instabile nella giornata di domani

Nella giornata di domani un minimo presente ad ovest del Marocco inizierà a muoversi nord-est e tra il pomeriggio e la sera transiterà a ridosso dell’Italia nord-occidentale, portando condizioni meteo instabili. Al mattino su Torino e il Piemonte avremo nuvolosità variabile con tempo per lo più asciutto e qualche pioggia isolata sui rilievi. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in generale aumento con piogge diffuse su tutta la regione, a tratti anche intense e con possibili temporali sui rilievi. Acquazzoni anche in serata sui rilievi e sui settori settentrionali e occidentali della regione. Più asciutto sul Piemonte sud-orientale. Temperature stazionarie sulla città di Torino sia nei valori minimi che in quelli massimi. Diamo ora uno sguardo alla tendenza meteo per il weekend.