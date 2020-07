METEO TORINO – Tempo stabile con cieli sereni, TEMPERATURE in aumento

Bel tempo su Torino con cieli sereni e temperature gradevoli

Condizioni meteo su Torino caratterizzate in questo fine settimana da tempo decisamente stabile. L’aumento del campo barico per l’arrivo da ovest dell’alta pressione delle Azzorre, sta determinando una giornata di domenica decisamente stabile e soleggiata sul capoluogo piemontese, dopo i cieli a tratti grigi dei giorni scorsi. Dopo una temperatura minima di +17°C, attualmente la colonnina di mercurio ha raggiunto i +27°C, grazie all’ampio soleggiamento, e sarà destinata a salire ancora lievemente nelle prossime ore. I cieli si manterranno sereni anche durante le ore pomeridiane e serali, salvo locali addensamenti.

Anticiclone ad inizio settimana, poi nuove piogge e temporali

Le condizioni meteo su Torino si manterranno stabili e mediamente soleggiate anche durante la prima parte della prossima settimana; non mancheranno, tuttavia, innocui addensamenti mattutini ma in un contesto di tempo mediamente asciutto. L’alta pressione, tuttavia, non avrà vita lunga e già da mercoledì subirà un graduale indebolimento; acquazzoni e temporali torneranno dapprima a svilupparsi a ridosso delle Alpi, per poi estendersi i giorni successivi anche sul capoluogo piemontese, riportando una nuova fase temporalesca e con temperature a tratti inferiori le medie del periodo anche su Torino. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER TORINO!

Temperature in momentaneo aumento, poi nuova flessione

Le temperature su Torino risultano attorno le medie del periodo, seppur in aumento, quindi senza eccessi; dopo un valore minimo odierno di +17°C, attualmente la colonnina di mercurio si è portata attorno ai +27°C raggiungendo nelle prossime ore i +28/+29°C. Con l’inizio della prossima settimana è atteso un ulteriore lieve aumento dei valori massimi, raggiungendo entro martedì la soglia dei +31/+32°C. I valori minimi si porteranno a ridosso dei +20°C, ma già da giovedì è atteso un nuovo calo per l’arrivo di correnti più fresche atlantiche e condizioni meteo decisamente più instabili con il ritorno della pioggia.