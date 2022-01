METEO TORINO – Tempo STABILE e con cieli perlopiù sereni, ma con CALO TERMICO in vista, le previsioni

Maltempo tornato sull’Italia, ma non al nord né a Torino

Dopo una settimana di assenza il maltempo torna ad interessare l’Italia, in particolare alcune zone del Paese. Ad essere colpiti sono infatti principalmente i settori tirrenici e l’Emilia Romagna, ma occasionali sconfinamenti hanno interessato anche il medio versante adriatico. Rimane invece più stabile al nord, eccezion fatta per la Liguria centro-orientale nelle prime ore della notte, e di conseguenza anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Come anticipato in precedenza, le condizioni meteo a Torino rimangono quindi relativamente stabili, nonostante il maltempo insista qualche centinaio di chilometri più a sud. Fatto salvo per qualche innocuo passaggio nuvoloso in mattinata peraltro i cieli sono apparsi perlopiù sereni e tali resteranno anche in serata, con il fronte instabile che si sposterà ulteriormente verso sud (scopri dove). Le temperature registrano valori invernali e più precisamente compresi tra gli 0°C di minima e i +12°C di massima circa.

Cieli perlopiù sereni anche per domani, massime in calo

Anche nella giornata di domani venerdì 21 gennaio, nonostante un peggioramento riguarderà questa volta principalmente il versante adriatico, le condizioni meteo a Torino continueranno a mantenersi stabili in maniera anche piuttosto evidente, con cieli perlopiù sereni. Qualche passaggio nuvoloso, anche questa volta innocuo, potrà transitare in serata, con le temperature attese in diminuzione nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.