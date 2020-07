METEO TORINO – Tempo stabile, salvo qualche addensamento; nei prossimi giorni CALDO in aumento!

Meteo stabile su Torino, salvo qualche velatura

Meteo Torino – Nonostante un inizio di giornata caratterizzato dai cieli grigi, per il transito di innocui addensamenti medio-alti, il sole è riuscito gradualmente a prendersi la scena in questa seconda parte di giornata. Tuttavia, nonostante l’anticiclone tende a rinforzarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, sul suo fianco orientale c’è ancora spazio per innocue infiltrazioni umide, responsabili di residui addensamenti nelle prossime ore, ma con tempo asciutto sulla città di Torino. Temperature estive, nonostante il sole parzialmente offuscato dalle nubi, con valori gradevoli e senza eccessi nella giornata odierna.

Anticiclone in rinforzo su Torino, assenza di piogge ad inizio settimana

Meteo Torino – La nuova settimana, l’ultima del mese di luglio 2020, si presenterà mediamente stabile sulla città di Torino, con basse probabilità di precipitazioni. Un campo anticiclonico, infatti, è in deciso rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale e riuscirà a proteggere l’Italia da eventuali insidie instabili per gran parte della prossima settimana; sulla città di Torino i prossimi giorni non sono attesi peggioramenti significativi, anzi si aprirà una fase decisamente estiva con tanto sole e caldo in deciso aumento per il sopraggiungere di masse d’aria direttamente dal nord Africa. Qualche innocuo addensamento potrà estendersi dalle Alpi verso la città piemontese tra martedì e mercoledì, ma senza recare fenomeni.

Temperature in progressivo aumento, massime fino a +33/+34°C

Dal punto di vista termico, le temperature su Torino saranno destinate ad aumentare nei prossimi giorni, portandosi al di sopra delle medie stagionali. Nel corso della giornata odierna, dopo un valore minimo di +19°C, la temperatura massima attesa nel primo pomeriggio si avvicinerà ai +28°C, quindi attorno le medie del periodo. Il maggior soleggiamento previsto per i prossimi giorni e l’arrivo di un campo anticiclonico di matrice africana, determineranno un aumento della colonnina di mercurio piuttosto marcata; i valori massimi potranno toccare i +33/+34°C, quindi circa 5 gradi oltre le medie del periodo, mentre la notte si faticherà a scendere al di sotto dei +20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER TORINO!