METEO TORINO – TEMPORALE in arrivo sulla città, ecco le previsioni per le prossime ore

Meteo in peggioramento su Torino con piogge e temporali imminenti

Meteo Torino – Dopo una mattinata trascorsa con tempo asciutto, seppur con nubi sparse, piogge e temporali torneranno nelle prossime ore sul Piemonte. Gli addensamenti del mattino sulla città di Torino, erano un chiaro sintomo di infiltrazioni umide oceaniche, responsabili del peggioramento del tempo in atto in queste prime ore del pomeriggio; osservando le immagini satellitari e del radar le prime celle temporalesche stanno già interessando i settori alpini, mentre in pianura al momento prevale il sole. Nelle prossime ore, i temporali riusciranno a spingersi fino ai settori pianeggianti, coinvolgendo anche la città di Torino. Ombrelli a portata di mano, quindi, per le prossime ore pomeridiane e serali. Nottetempo rapido miglioramento con cieli stellati.

Temperature estive con massime fino a +30°C

Meteo Torino – Se dal punto di vista meteorologico le condizioni potrebbero peggiorare nelle prossime ore, dal punto di vista termico sul capoluogo piemontese è una fase decisamente estiva. Dopo una temperatura minima di +18°C, attualmente la colonnina di mercurio segna a Torino circa +28°C e tenderà a sfiorare i +30°C nel primo pomeriggio. Nei prossimi giorni le temperature non subiranno sostanziali variazioni, con i valori diurni che oscilleranno attorno ai +30/+31°C, mentre i valori notturni attorno ai +18/+19°C. TEMPORALE NELLE PROSSIME ORE, MA CON TEMPERATURE ESTIVE. PER TUTTI I DETTAGLI RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CON LE PREVISIONI METEO TORINO!

Meteo stabile al centro-sud, qualche temporale su parte del nord

Meteo in lieve peggioramento non solo su Torino, ma nelle prossime ore anche su parte del nord. Le infiltrazioni umide oceaniche, infatti, favoriranno lo sviluppo di acquazzoni e temporali lungo tutto l’Arco Alpino, le Prealpi ed occasionalmente le alte pianure veneto-friulane; i fenomeni coinvolgeranno anche le pianure del Piemonte entro la sera. Sul resto dell’Italia splenderà il sole, per una bella giornata dal sapore estivo; qualche disturbo potrà osservarsi sui rilievi del centro Italia, dove l’elevato calore nei bassi strati favorirà lo sviluppo di brevi temporali o acquazzoni, in rapido riassorbimento serale. Temperature massime attese attorno ai +30°C, con punte localmente superiori sui settori interni del centro-sud e delle due Isole Maggiori.