METEO TORINO – TEMPORALI in agguato ESTATE a rischio, previsioni per il FERRAGOSTO

Meteo: fase movimentata per il nord Italia

Instabilità in aumento sulle regioni settentrionali con il flusso di correnti atlantiche più vicino e in grado di contrastare il promontorio di alta pressione di natura africana dominante in Italia da diversi giorni. Di conseguenza temporali dietro l’angolo sulle città del Piemonte, Lombardia ecc… Anche la città di Torino rivedrà i temporali convettivi dalle prossime ore pomeridiane. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino: temporali in arrivo

Durante le ore pomeridiane odierne sarà elevata la probabilità di temporali per la città di Torino, fenomeni possibili anche in serata. Poi tra la giornata di domani e la giornata di Ferragosto il tempo potrebbe risultare più stabile con i temporali circoscritti alle aree alpine, mentre durante la prossima settimana ancora temporali in città. Le due differenti circolazioni atmosferiche ora presenti sul Vecchio Continente generano una linea di demarcazione tra il bel tempo e il maltempo. Durante le vacanze di Ferragosto sul nostro paese troveremo condizioni meteo piuttosto differenti tra le regioni settentrionali e quelle centro-meridionali.

Meteo Estate: Italia divisa in due tra nord e sud

Stop dell’Estate al nord Italia, temporali, grandine e vento in arrivo in molte città tra le quali quella di Torino. Il tutto mentre al centro-sud Italia procede la forte ondata di calore con le temperature percepite prossime ai 40°c. L’Estate 2020 nel mese di Agosto procederà il suo corso con il bel tempo al centro-sud, solo durante la prossima settimana i temporali potrebbero raggiungere qualche regione centrale mentre le temperature tenderanno a rientrare nella media già con il Ferragosto, durante la prossima settimana anche la sud Italia.