METEO TORINO – Torna il MALTEMPO con TEMPORALI e FORTI PIOGGE, ecco le previsioni

Meteo Torino con ritorno di piogge e temporali

Le condizioni meteo sulla città di Torino hanno subito un graduale peggioramento nel corso delle ultime ore; il calo del campo barico ha favorito l’intrusione di correnti più umide oceaniche, responsabili dei temporali che fin dalla serata di ieri hanno interessato il capoluogo piemontese. Accumuli pluviometrici in città fino a 30-40 mm nelle ultime 12 ore, ma con punte di 50-60 mm sui settori a nord della provincia. La giornata odierna è iniziata con residue piogge sul capoluogo piemontese, ma in rapido riassorbimento nel corso del mattino. Pausa asciutta, quindi, in questo frangente di giornata; tuttavia dal tardo pomeriggio nuovi temporali torneranno ad interessare la città di Torino, portando un po di refrigerio dopo una temperatura massima prevista di circa +32°C.

Maltempo su Torino ad inizio settimana

Meteo Torino – Il ritorno dell’instabilità sul Piemonte non solo sui settori montuosi, ma anche di pianura, è un chiaro sintomo del cambio di circolazione in atto su parte dell’Italia; il calo del campo barico, infatti, sta favorendo un costante aumento del flusso umido ed instabile oceanico sulle regioni settentrionali. Una perturbazione riuscirà a far breccia nel campo anticiclonico nella giornata di lunedì, portando una fase di maltempo anche su Torino. Sulla città piemontese, infatti, la giornata di domani sarà caratterizzata da una spiccata instabilità con acquazzoni e temporali anche di forte intensità. I fenomeni saranno più probabili tra il mattino ed il pomeriggio, per poi subire un graduale riassorbimento nel corso della serata. Le temperature massime subiranno inevitabilmente una flessione, portandosi al di sotto dei +30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO!

Rapido break estivo, poi torna il gran caldo su Torino

La fase di tempo instabile e clima più gradevole durerà su Torino 48-72 ore; già dalla giornata di martedì il tempo volgerà verso un generale miglioramento grazie al graduale aumento del campo barico da ovest. Dopo il passaggio dell’ansa ciclonica, infatti, l’alta pressione riuscirà a riprendersi la scena sull’Europa meridionale, proteggendo anche l’Italia da eventuali nuovi attacchi atlantici. Le temperature subiranno un deciso aumento su tutte le regioni, per una nuova ondata di caldo intenso in particolare al centro-sud ed Isole. Anche il Piemonte e la città di Torino vedranno aumentare le temperature in maniera consistente, portandosi circa 4-5°C al di sopra delle medie del periodo.