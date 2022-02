METEO TORINO – Tornano NUBI BASSE e FOSCHIE, ma anche qualche PIOGGIA nel FINE SETTIMANA

Condizioni meteo a Torino e in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Quest’oggi la giornata risulterà pienamente serena grazie alla rimonta dell’anticiclone che ci farà compagnia fino al termine della settimana. Su Torino e su gran parte del Piemonte i cieli risulteranno pienamente sereni con temperature che raggiungeranno valori al di sopra delle medie specie nelle ore diurne. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Torino per oggi

Meteo Torino – La giornata odierna, mercoledì 9 febbraio sarà caratterizzata da tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità nel corso delle ore diurne. Nessuna variazione prevista in serata, quando i cieli risulteranno sereni ancora una volta. Attenzione nella notte alla formazione di nebbie e nubi basse specie sui settori adiacenti alla Pianura Padana; temperature previste in diminuzione sia nei valori minimi che massimi, su Torino comprese tra 1°C e 13°C. I venti soffieranno dai quadranti orientali o nord orientali con intensità debole. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Meteo Torino domani

Meteo domani – Per la giornata di domani, giovedì 10 febbraio avremo qualche nube in più: al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutto il territorio, ma senza fenomeni associati; qualche apertura sarà possibile sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio la situazione meteo non subirà grossi cambiamenti con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità compatta specie sulla Pianura Padana, aperture sui settori alpini. Le temperature non subiranno particolari variazioni e saranno comprese tra 3°C e 12°C. La ventilazione risulterà debole seguendo il regime di brezza. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.