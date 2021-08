METEO TORINO – TRACOLLO TERMICO in arrivo con qualche PIOGGIA, ecco le previsioni

Piogge e temporali si spostano al sud

Differentemente da quanto avvenuto nei giorni scorsi, il maltempo nella giornata odierna si è concentrato maggiormente sulle regioni meridionali, andando tuttavia a colpire principalmente i settori interni. Non a caso la Protezione Civile aveva diramato già ieri un’allerta meteo valida per oggi per molti settori del sud. Isolati rovesci o temporali stanno peraltro interessando anche le zone interne del Lazio e dell’Abruzzo. Relativamente più stabile e asciutto altrove, Torino compresa, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Diversamente da quanto accade dunque solo qualche centinaio di chilometri più a sud, le condizioni meteo a Torino non solo sono stabili, ma sono anche accompagnate da cieli praticamente sereni fin dalle prime ore del mattino. Tale situazione si confermerà anche nella serata corrente, quando il tempo tenderà mediamente a migliorare con rovesci e nubifragi residui sul basso versante adriatico. Inoltre, le temperature in città si sono attestate su valori simil-estivi e compresi tra i +18°C di minima e i +30°C di massima circa.

Tracollo termico per domani e crescenti disturbi nuvolosi

Nella giornata di domani venerdì 27 agosto un ulteriore impulso perturbato di matrice nordatlantica avanzerà in direzione della nostra Penisola, non sortendo tuttavia effetti visibili sulla città di Torino, che nonostante i crescenti disturbi nuvolosi a partire dal mattino non assisterà a fenomeni rilevanti (se non a qualche piovasco possibile in serata). Tuttavia, sul fronte termico è previsto un crollo sensibile delle temperature massime, con un calo più lieve che interesserà possibilmente le minime. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.