METEO TORINO – VARIABILITA’ spesso asciutta con possibilità di qualche PIOVASCO, ecco le previsioni

In prevalenza stabile oggi, con locali eccezioni di maltempo

Abbiamo assistito quest’oggi a condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, garantite dalla presenza di un campo di Alta pressione di origine africana in temporanea elevazione sullo stivale. Persiste tuttavia una circolazione depressionaria sulle aree più meridionali del Paese, con locali piogge e temporali occasionalmente anche intensi tra Sicilia e Calabria. In serata in queste zone le condizioni meteo stanno migliorando. Tempo che invece si mantiene stabile a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il frequente passaggio di disturbi nuvolosi a Torino, le condizioni meteo sul capoluogo piemontese si sono mantenute fino a questo momento stabili e asciutte. In serata avanzerà un nuovo peggioramento dai quadranti nordoccidentali, che tuttavia finirà per interessare localmente l’alto Piemonte, con assenza di fenomeni sulla città sabauda. Le temperature inoltre si sono attestate oggi tra i +15°C di minima e i +24°C di massima circa.

Domani ancora variabilità asciutta

Un flusso di correnti perturbate in azione sulle aree più settentrionali della nostra Penisola potrebbe non sortire alcun effetto nemmeno nella giornata di domani mercoledì 29 settembre a Torino, con le condizioni meteo che si manterranno dunque ancora una volta stabili e asciutte. Le temperature risulteranno peraltro stazionarie o in lieve aumento sia per quanto riguarda i valori minimi che quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.