METEO TORINO – VARIABILITA’ spiccata ma asciutta e con clima relativamente FREDDO; le previsioni

Il maltempo si concentra soprattutto al sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate sulle regioni meridionali, per effetto di una perturbazione innescata dall’afflusso di correnti più fresche in arrivo dai quadranti nordorientali, peraltro responsabili di piogge e temporali anche sulla Marche (soprattutto settentrionali) e Appennino Tosco-Emiliano. Il maltempo riprende dunque il controllo dello stivale, dopo la breve pausa di ieri. Persiste invece la stabilità a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Schiarite hanno interessato Torino nelle ore centrali di giornata, dopo che nella notte qualche nube innocua è comunque transitata sui cieli sabaudi. Tali nubi potranno tornare ad interessare il capoluogo piemontese nella serata corrente, con condizioni meteo che si manterranno comunque stabili e asciutte, mentre insisterà il maltempo in alcuni settori del sud (scopri quali). Le temperature inoltre si sono attestate oggi tra i +9°C di minima e i +21°C di massima circa.

Giornata prevalentemente soleggiata quella di domani

Lo scivolamento della perturbazione in atto al sud verso i quadranti orientali determinerà un miglioramento generale delle condizioni meteo (in alcune aree più graduale) con ampie schiarite a Torino già dalla prossima notte e per quasi tutto domani giovedì 14 ottobre: solo in mattinata qualche nube potrebbe susseguirsi in un contesto di indubbia stabilità. Le temperature tenderanno probabilmente ad aumentare nei valori minimi, ma a diminuire in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.