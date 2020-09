METEO TORINO – verso l’AUTUNNO con nubi in aumento e piogge in arrivo, previsioni per il weekend

Meteo Italia: anticiclone prevalente in questi giorni

Anticiclone dalle Azzorre ben esteso dall’oceano Atlantico verso l’Europa, si avvertono i suoi effetti anche in Italia dove troviamo condizioni meteo stabili e cieli soleggiati. Anche il clima ne risente delle correnti miti dell’anticiclone con le temperature fresche al mattino ma in grado di salire rapidamente durante le ore centrali della giornata con valori che raggiungeranno anche i 30°c. Sulla città di Torino come del resto in tutte le altre città dell’Italia, troviamo giornate soleggiate e clima tardo-estivo, tuttavia attenzione che questi potrebbero essere gli ultimi giorni dal sapore estivo.

Situazione meteo Italia

Fase di bel tempo in tutta Italia con l’Anticiclone dominante e una circolazione di bassa pressione che ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo ma sul settore più occidentale, troppo lontana per il nostro Paese. Temperature frizzantine al mattino e piuttosto gradevoli nelle ore centrali della giornata, tendenza verso un cambiamento meteo già nelle prossime 24-48 ore con nubi in arrivo e con esse delle precipitazioni associate, ad iniziare proprio dalla città di Torino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: Autunno al posto dell’Estate settembrina

Oggi sarà una giornata per gran parte caratterizzata da condizioni meteo stabili grazie alla rimonta dell’anticiclone; locali addensamenti su Sardegna e Sicilia ove non si escludono brevi fenomeni. Da domani nubi in aumento specie sul Piemonte ma con precipitazioni per lo più assenti. Dalla giornata di Venerdì invece le piogge potrebbero bagnare molte regioni, specie quelle tirreniche mentre le temperature tenderanno a calare nei valori massimi rientrando così nella media di riferimento. A seguire l’Autunno prenderà il posto dell’Estate ma gradualmente e senza grandi scossoni.