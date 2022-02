METEO TORINO – WEEKEND dapprima NUVOLOSO, ma con SCHIARITE a seguire; ecco le previsioni

Nella giornata di domani sabato 19 febbraio il passaggio di correnti umide ad alta quota e sul nostro Paese determinerà una certa consistenza nuvolosa anche a Torino, senza tuttavia che essa si traduca in rovesci sulla città. I cieli infatti saranno spesso cupi, ma con le condizioni meteo che si manterranno relativamente stabili e asciutte e senza grosse variazioni sul fronte delle temperature, che al più risulteranno in lieve calo nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Schiarite nelle ore centrali di domenica

Il weekend sarà successivamente caratterizzato da graduali schiarite, con cieli che potranno tornare addirittura sereni nelle ore centrali di domenica 20 febbraio, in particolare quindi tra mattino e pomeriggio a Torino. In serata qualche altro innocuo passaggio nuvoloso potrebbe riguardare il capoluogo piemontese, con le temperature che appariranno in ulteriore calo nei valori minimi, mentre potranno subire un lieve aumento in quelli massimi.