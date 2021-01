METEO TORINO – WEEKEND gelido in città con le TEMPERATURE sotto lo zero, NEVE in arrivo a seguire?

Situazione meteo in Italia

Condizioni meteo stabili tuttora in gran parte dell’Italia eccetto deboli piogge in queste prime ore della giornata sulla Calabria e Campania e deboli nevicate sulle Alpi di confine fino a quote basse. Artefici di tutto questo le correnti settentrionali in transito tra due differenti circolazione atmosferiche, una anticiclonica più ad ovest ed una depressionaria più ad est. Anche sulla città di Torino troviamo tempo stabile con oltretutto sole prevalente. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia, temperature in forte calo nel weekend

Durante il prossimo weekend il clima in tutta Italia risulterà tipicamente invernale con le temperature che scenderanno di diversi gradi e fin sotto la media del periodo. Specialmente sulle regioni adriatiche si faranno sentire le correnti gelide di Grecale direttamente dalla Russia, tuttavia anche a Torino la temperature si assesterà su valori intorno allo zero con gelo diffuso di notte e al primo mattino, specie nella giornata di Domenica. Attenzione poi a seguire con il possibile ritorno della neve fino in pianura Padana.

Previsioni meteo Italia

Sull’Italia troveremo un aumento della nuvolosità già dalla giornata di domani ma con piogge di debole intensità sulla Liguria, in Toscana, Lazio e a scendere lungo le regioni meridionali tirreniche e isole maggiori. Peggioreranno poi le condizioni meteo in serata ed in nottata sulle regioni adriatiche centrali con piogge e nevicate fino a 400-600 metri di quota. Temperature in sensibile calo su tutto lo stivale con l’ingresso delle correnti fredde di Grecale e durante la prossima settimana probabile neve fino in pianura sul Piemonte, Lombardia ed Emilia.