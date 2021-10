METEO TORINO – WEEKEND incerto e in compagnia di qualche possibile PIOGGIA; ecco le previsioni

Instabilità in Sicilia, più stabile sul resto del Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono mantenute oggi generalmente stabili sul territorio peninsulare sia pur non sempre in un contesto di cieli così limpidi, mentre forte maltempo si è registrato invece sulla Sicilia, con piogge e temporali anche localmente intensi che hanno colpito in special modo le aree interne. Non a caso la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo tutt’ora vigente in tutto il territorio regionale. Più stabile invece agli antipodi e più precisamente a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino si sono quest’oggi mantenute stabili, nonostante disturbi nuvolosi talvolta anche consistenti abbiano interessato il capoluogo piemontese soprattutto nella prima parte di giornata. Cieli poco o parzialmente nuvolosi anche in serata, mentre il maltempo continua a colpire diversi settori della Sicilia (scopri quali). Le temperature si aggirano su valori in linea col periodo o poco oltre, tra i +16°C di minima e i +22°C di massima circa.

Qualche schiarita per domani, ma sempre con qualche disturbo nuvoloso

Nella giornata di domani sabato 2 ottobre le condizioni meteo all’interno della città di Torino volgeranno ad un lieve miglioramento, con accenno persino a qualche schiarita. I cieli sul capoluogo piemontese risulteranno comunque poco o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata e quasi mai completamente sereni, ma il tempo rimarrà stabile e asciutto. Le temperature inoltre non subiranno significative variazioni rispetto ai valori odierni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.