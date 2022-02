METEO TORINO – WEEKEND spesso NUVOLOSO, con il passaggio di qualche possibile PIOVASCO: le previsioni

Qualche piovasco in Liguria in mattinata, poi stabilità generale

Analizzando una mappa sinottica emerge che l’Anticiclone azzorriano, sebbene in posizione ancora predominante sul Mediterraneo centro-occidentale, sta tuttavia subendo la pressione condotta dal flusso polare in direzione proprio della nostra Penisola, responsabile di un generale aumento della nuvolosità al centro-nord quest’oggi. A seguito di una mattinata in cui qualche rovescio si è comunque registrato in particolare in Liguria, il pomeriggio è apparso stabile ovunque, Torino compresa, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino si sono quest’oggi mantenute stabili e asciutte nonostante la presenza di irregolari disturbi nuvolosi provocati da un momento di debolezza dell’Anticiclone azzorriano, che non riesce ad impedire l’infiltrazione di correnti più umide di stampo polare. In serata cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi continueranno ad interessare il capoluogo piemontese, con assenza di fenomeni che invece potrebbero riguardare, in maniera localizzata, la bassa padana. Le temperature infine si attestano su valori nettamente più alti della media, più precisamente compresi tra i +4°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +14°C.

Piovaschi in arrivo nella prima metà di domani, poi miglioramento

La prima parte della giornata di domani sabato 12 febbraio sarà contrassegnata dall’arrivo di qualche piovasco a Torino, con fenomeni che saranno comunque blandi o al più moderati, per effetto dell’abbassamento del flusso polare ai danni dell’Alta pressione sul Mediterraneo centrale. Dal pomeriggio tuttavia le condizioni meteo torneranno a migliorare grazie alla cessazione dei fenomeni che si inserirà in un contesto di cieli ancora perlopiù disturbati. Le temperature in ogni caso caleranno sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.