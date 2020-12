METEO – TORMENTE di NEVE in Giappone, DISAGI importanti: traffico PARALIZZATO, veicoli fermi per giorni in autostrada

In Italia l’Anticiclone inizia ad arrancare

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono ancora tutto sommato in prevalenza stabili, nonostante un esteso tappeto nuvoloso abbia quest’oggi interessato soprattutto il versante tirrenico dell’Italia. Tale flusso nuvoloso ha persino portato qualche rovescio o acquazzone nelle aree interposte tra la Liguria e la Toscana in graduale estensione, segno che l’Anticiclone azzorriano che ha interessato e sta interessando lo stivale in questa prima parte di settimana sta iniziando ad arrancare, com’era evidente anche dal quadro previsionale di ieri.

Presto torna il maltempo di stampo invernale

Vacilla in maniera piuttosto evidente su alcune aree la stabilità, a causa della progressione di correnti più umide e instabili in arrivo dai quadranti nordoccidentali e di matrice nordatlantica. Nei prossimi giorni l’assetto barico all’interno del bacino del Mediterraneo è dunque destinato a mutare in favore del ritorno dell’inverno: una saccatura di origine artico marittima infatti affonderà sull’Italia portando crollo termico e neve fino a quote di bassa collina al centro-nord.

Tormente di neve in Giappone da record

Mentre dunque in Italia si assiste a condizioni di prevalente bel tempo (anche se non sempre accompagnato da cieli sereni), nel resto del mondo l’inverno fa la sua parte e nei passati giorni, come avevamo approfondito anche all’interno di un apposito editoriale, vere e proprie tormente di neve con accumuli da record si sono abbattute sulle Penisola nipponica. Tale situazione non ha mancato ovviamente di portare anche disagi.