METEO ITALIA – Bel tempo entro il WEEKEND del 25 APRILE, ecco le previsioni nel dettaglio

Meteo: il maltempo molla la presa al nord Italia

L’Italia centro-meridionale viene investita in pieno dal maltempo con piogge e forti raffiche di vento, al nord Italia invece torna il bel tempo con schiarite man mano più ampie sia sulle regioni orientali che su quelle occidentali. Questa lunga fase di maltempo viene generata dall’azione di una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale in grado di richiamare correnti molto umide a tutte le quote. Per oggi e anche nella giornata di domani non mancheranno altre piogge o temporali al sud Italia, solo da Venerdì 24 Aprile assisteremo ad un generale miglioramento meteo.

Maltempo: ecco quando lascerà definitivamente l’Italia

Miglioramento delle condizioni meteo in arrivo in Italia, si inizia da oggi al nord e per domani anche al centro. Ancora delle residue piogge invece sulle regioni più meridionali fino a Venerdì 24 Aprile. Nei prossimi giorni la perturbazione lascerà il Mediterraneo occidentale e si sposterà su quello orientale, favorendo così un lento miglioramento del tempo in Italia. Solo dalla giornata di Venerdì 24 Aprile avremo bel tempo da nord a sud salvo temporali pomeridiani sulla Sicilia, poi per Sabato 25 Aprile le condizioni meteo si manterranno stabili da nord a sud salvo sulle Alpi con possibili temporali al pomeriggio.

Meteo 25 Aprile 2020

Clima più autunnale che primaverile anche nella giornata odierna sulle regioni centro-meridionali d’Italia, cieli da nuvolosi a molto nuvolosi per tutta la giornata e piogge diffuse. Temperature in ulteriore calo rispetto i giorni scorsi con l’ingresso delle correnti settentrionali. Miglioramento in vista del 25 Aprile 2020 in tutta Italia eccetto in Liguria e sulle Alpi dove troveremo qualche nube in più senza escludere anche la possibilità di qualche pioggia o temporale. Il tutto in un contesto climatico tipicamente primaverile con le temperature che tenderanno ad aumentare specie nelle ore centrali della giornata.