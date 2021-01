METEO – Torna il MALTEMPO con PIOGGE e NEVE localmente a bassa quota, ecco le previsioni per il WEEKEND

Meteo in nuovo peggioramento, la situazione

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il primo weekend di zona arancione di questa lunga fase pandemica, trascorrerà con condizioni meteo in nuovo peggioramento, specie al centro-sud. L’anticiclone delle Azzorre rimane ben saldo sul vicino Atlantico, mentre una vortice freddo si è andato collocando a ridosso della Penisola Iberica; di conseguenza una nuova perturbazione sta raggiungendo l’Italia, portando nelle prossime ore un nuovo peggioramento del tempo con nevicate a bassa quota su parte del centro, mentre al sud e sulle due Isole Maggiori verranno richiamate miti correnti sciroccali.

Oggi Italia tra neve a bassa quota e richiamo caldo

Meteo – Nella giornata odierna si assisterà ad un peggioramento del tempo su parte dell’Italia. Molte sono le nubi che già transitano in questo inizio di giornata sulla nostra Penisola, con i primi fenomeni sulla Sardegna e localmente sulle coste di Campania e Lazio. Nella seconda parte del giorno i fenomeni interesseranno in particolare le regioni centro-meridionali, con nevicate dai 500-800 metri tra Toscana, Marche, Umbria ed Abruzzo. Calde correnti meridionali faranno salire notevolmente le temperature sulle regioni meridionali, con valori attesi nelle prossime ore fin sopra i +20°C su Sicilia, Sardegna meridionale e Calabria tirrenica. Quota neve in progressivo aumento tra la sera e la notte su Lazio ed Abruzzo, dove la pioggia prevarrà fino alle quote di media-alta montagna, mentre è attesa in lieve calo sull’alta Toscana con fiocchi fino a 200-300 metri. Deboli fenomeni sono attesi nottetempo anche sulla Romagna con fiocchi fino a 100-200 metri.

Domani nuovo calo delle temperature e maltempo al centro-sud

Meteo – La bassa pressione presente sulla Penisola Iberica tenderà gradualmente a scivolare verso Levante, mantenendo condizioni meteo instabili anche nella giornata di domani sull’Italia. Fenomeni attesi diffusi al centro-sud e sulla Romagna fin dal mattino, con quota neve a partire dai 200-400 metri di Toscana, Umbria e Marche, fino ai 50-100 metri della Romagna. Nella seconda parte di giornata il richiamo mite tenderà ad attenuarsi, favorendo un nuovo calo delle temperature, con la quota neve in discesa fino a raggiungere i 100-200 metri tra Marche, Umbria e Toscana orientale entro la fine del giorno; fiocchi ancora possibili sulla Romagna fino a ridosso delle pianure pedemontane, mentre la quota neve tornerà al di sotto dei 1000 metri anche tra Abruzzo e Lazio nel corso della sera. Tempo più asciutto sul resto delle regioni settentrionali, dove saranno maggiori le schiarite sui settori a nord del Po.