METEO – Torna l’ANTICICLONE in ITALIA, ma ATTENZIONE a isolati TEMPORALI nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Torna l’Anticiclone in Italia

L’Alta pressione torna a spingere verso la nostra Penisola dopo che una saccatura di origine atlantica ha investito l’Italia isolandosi successivamente a goccia fredda e posizionandosi tra la Penisola balcanica e quella turca. Tale posizione ha però determinato negli ultimi giorni lo sviluppo di temporali anche violenti sebbene localizzati, che non hanno mancato di portare ingenti danni e disagi sulle regioni meridionali. Nella giornata di ieri infatti la Sicilia è stata quella maggiormente colpita, in particolare il messinese, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare sodo per rimuovere l’acqua da garage e scantinati.

Il maltempo ha sferzato anche la Calabria

Tuttavia la Sicilia non è stata l’unica regione bersagliata dal maltempo nella giornata di ieri. Lo sviluppo di forti temporali hanno infatti interessato anche localmente la Calabria, dove occasionalmente i fenomeni si sono mostrati piuttosto violenti. E’ la volta della località di Scilla, un comune del reggino, dove si sono riversati diversi danni e disagi. Tuttavia le condizioni meteo sono andate via via migliorando nel corso della serata grazie al venir meno dell’irraggiamento solare, combustibile energetico di cui si servono i temporali per rigenerarsi nelle ore pomeridiane. Sarà così anche oggi? Scopriamolo.

Isolato maltempo al sud

Innanzitutto troviamo alcune differenze tra la giornata di ieri e quella di oggi: la convezione nella giornata odierna sta infatti partendo in deciso ritardo rispetto a quanto fatto ieri alla stessa ora. I temporali peraltro appaiono (e appariranno) anche decisamente più localizzati, ancor più di quanto già non lo fossero ieri. Inoltre, stando alle proiezioni modellistiche disponibili, interesseranno solo le zone interne della Calabria, con addensamenti anche piuttosto corposi lungo l’Appennino meridionale (soprattutto lungo il settore che confina tra Basilicata e Campania), ma che non risulteranno portatori di precipitazioni e/o temporali.