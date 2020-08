METEO – Tornado colpisce la località di Cefalù, Sicilia: persone in fuga e danni. Il VIDEO

Temporali e grandinate si attardano al sud Italia

Maltempo che ancora insiste al sud Italia e residue piogge anche tra Marche e Abruzzo ma qui in via di miglioramento. Forti temporali in alcune zone del centro-sud della penisola con annesse violente grandinate. Moltissime le regioni interessate da piogge e temporali a breve. Dopo il nord Italia, colpito da pesanti nubifragi nei giorni scorsi, temporali e grandinate stanno interessando in queste ore gran parte del centro e del sud della penisola e purtroppo non sono mancati nemmeno fenomeni violenti. Fenomeni molto violenti si sono verificati tra la Calabria e parte della Sicilia settentrionale, dove nel corso delle ultime ore si è verificato anche un tornado nella zona di Cefalù. Non si hanno notizie di feriti ma tanta paura e danni in zona.

Tornado a Cefalù: momenti di paura tra i presenti

Momenti di grande paura si sono vissuti sulla spiaggia di Cefalù dove una tromba marina ha toccato terra trasformandosi così in una tromba d’aria e proseguendo per diversi metri verso l’interno, sradicando alberi e alzando in aria molti oggetti.Come riportato da gds.it, il tornado ha generato panico e fuggi fuggi tra i bagnanti, presi alla sprovvista mentre trascorrevano una giornata al mare. Il vortice si è formato all’improvviso, in molti sono usciti dall’acqua per evitare di essere travolti. Alberi sono stati sradicati e alcuni danni si contano lungo la zona costiera locale. Il tempo in zona rimarrà molto instabile anche oggi e sino alle giornata di sabato, non possiamo escludere quindi altri episodi simili. Come riportato anche ieri, un altro fenomeno simile si è verificato anche nel Lazio, provincia di Latina, causando anche il ferimento anche di due persone.

Tromba d’aria a San Felice Circeo (Latina)

Momenti di paura si sono vissuti nel Lazio, dove, come riportato da corrieredellacitta.it, un’altra tromba d’aria ha colpito San Felice Circeo, provocando danni e due feriti. Decine gli ombrelloni sollevati della spiaggia e volati per diversi metri, due giovanissimi sono rimasti feriti: un bambino ed un ragazzo. Il primo al volto ed il secondo sul corpo ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi ma risulterebbero abbastanza lievi. Sul posto, per i soccorsi e gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i volontari della Croce Amica. Persone in fuga dal lido “Europa Beach” mentre diversi ombrelloni sono stati spazzati completamente via dalla forza del vento.