METEO – TORNADO colpisce le campagne del ferrarese, Mesola. Maltempo anche intenso prosegue al nord Italia

Forte maltempo al nord Italia

Situazione meteo votata all’instabilità in mezza Italia con temporali e grandinate alternati a schiarite anche generose, queste più probabili nella mattinata. Il nord e parte del centro risulteranno i settori maggiormente esposti e colpiti dall’instabilità con piogge, temporali e possibili violentissime raffiche di vento, come già accaduto quest’oggi tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Non sono mancati fenomeni violenti in parte del settentrione e alcuni risultano ancora in atto, soprattutto al nord-est e lungo il settore alpino. In particolare, nel pomeriggio odierno, un tornado ha colpito la zona del ferrarese ma fortunatamente a parte qualche danno nelle zone di campagna non ci sono state grosse conseguenze. Il vortice è stato causato da un’intensa linea temporalesca che si è mossa dall’Emilia verso il basso Veneto fino a raggiungere anche le zone costiere della regione.

Tornando nelle campagne del ferrarese

Come riporta polesine24.com, un tornado ha colpito quest’oggi la campagna tra Italba e Mesola nel basso ferrarese. Fortunatamente il vortice, durato diversi minuti, ha interessato una zona di aperta campagna vicina la città di Ferrara. Nessuna conseguenza per le persone ma momenti di paura si sono vissuti per alcuni automobilisti. Numerose le foto e i video finiti in rete sul tornado che ha colpito la zona di Mesola, in Emilia Romagna. Si è trattato di un tornado di debole intensità e il vortice risultava ben visibile e collegato alla base nelle nubi. La zona è particolarmente soggetta a fenomeni di questo tipo che non sono affatto rari, soprattutto in estate. Danni dovuti a piogge e grandinate si sono avuti anche in altre zone del nord Italia, soprattutto in Lombardia e in Piemonte, dove un nubifragio lampo ha causato danni e disagi alla città di Torino.

Nubifragio colpisce Torino

Non sono mancati nelle scorse ore fenomeni violenti come ad esempio quello che ha colpito Torino. Nel giro di pochi minuti alcune zone della città sono state invase da fiumi di acqua e fango. Numerosi gli allagamenti e i disagi agli automobilisti e tanti anche gli interventi dei Vigili del Fuoco ma la situazione ora è tornata alla normalità. Nel corso delle prossime ore saranno da mettere in conto altri forti temporali al settentrione in estensione anche a parte del centro tra domani e mercoledì. Successivamente si avrà un nuovo rinforzo dell’anticiclone con il ritorno del sole e del caldo. ECCO COME POTREBBE PROSEGUIRE LA STAGIONE ESTIVA 2020.