METEO – TORNADO colpisce Los Sosneado, in Argentina; PANICO e STUPORE nella popolazione, i dettagli

Sono diversi negli ultimi giorni gli episodi meteorologici estremi che si abbattono su diverse aree del pianeta. Quelli più frequenti si stanno però manifestando attraverso la formazione di fenomeni vorticosi, altrimenti chiamati tornado, che soprattutto negli Stati Uniti hanno causato più di qualche problema, arrivando a provocare persino delle vittime in alcuni casi . Un tornado si sarebbe abbattuto nelle ultime ore anche in Argentina, a Los Sosneado , senza però grosse conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Le condizioni meteo tuttavia sono destinate a deteriorarsi a partire dalle prossime ore: nella giornata di domani sabato 3 aprile l’arrivo di una saccatura di origine nordatlantica porterà maltempo anche intenso e a carattere sparso o diffuso soprattutto sul medio-alto versante adriatico in successivo sconfinamento verso il medio Tirreno, Lazio in primis. Seguirà comunque un weekend contrassegnato dal maltempo con possibili temporali e calo generale delle temperature.

Nonostante un arretramento da parte dell’Alta pressione di origine africana le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono rimaste quest’oggi visibilmente stabili, salvo isolate eccezioni nel pomeriggio sull’Appennino abruzzese, come hanno testimoniato le immagini satellitari. Gli effetti di questo arretramento sono comunque stati tangibili sul piano termico: le temperature hanno infatti subito un primo calo dopo il picco massimo registrato ieri in cui localmente, alcune zone della Pianura Padana, hanno raggiunto e superato i +28°C.

Solo paura e panico tra la popolazione, ma nessun danno

Il fenomeno vorticoso che si è abbattuto a Los Sosneado, in provincia di Mendoza in Argentina, sarebbe in realtà nato come una tromba marina. Successivamente, stando a quanto si apprende dal sito “yahoo.com” avrebbe fatto ingresso nell’entroterra andando ad interessare le zone rurali. Esso non ha dunque provocato grosse conseguenze, solo paura e panico, anche se a suo seguito la località è stata travolta da un’ondata di maltempo con pioggia e grandine. Non vi sarebbero dunque né feriti e né vittime di quanto accaduto.