METEO – TORNADO DI FUOCO colpisce la California, devastata la Contea di Shasta: abitazioni distrutte e persone in fuga

Incendi e tornado di fuoco devastano la California

Situazione meteo migliorata sull’Italia dopo le incertezze di inizio settimana. Sta prendendo il via una forte ondata di caldo che interesserà tutta la penisola ma risulterà piuttosto breve al nord, più duratura al centro e soprattutto al sud. Si verranno a creare dalla giornata di domenica zone di forte contrasto a causa di masse d’aria differenti e non saranno da escludere violentissimi fenomeni in serata sul nord-est con particolare riferimento all’est della Lombardia, Veneto e Friuli. Nel frattempo aumenterà notevolmente l’afa nei prossimi giorni al nord e punte di 40 gradi verranno toccate in Sardegna, Sicilia e alcune zone interne. Tralasciamo adesso il tempo in Italia e spostiamoci all’estero dove piogge torrenziali stanno interessando diversi stati come ad esempio il Brasile e anche l’India. Situazione di piena emergenza anche in California dove a preoccupare ci sono purtroppo vasti incendi che hanno dato origine anche al raro fenomeno dei tornado di fuoco.

Situazione critica nel nord della California

La zona maggiormente colpita è stata quella della California settentrionale dove diverse persone si sono date alla fuga e sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Come riportato da video.corriere.it, i roghi sono alimentati dai forti venti che alimentano anche dei veri e propri «tornado di fuoco» in grado, nei casi più violenti, di sradicare gli alberi e rovesciare le automobili sulle strade. Si tratta di un fenomeno abbastanza insolito che si verifica per la presenza di vari fattori, a cominciare da un incendio che deve essere in atto sulla zona. Tante le abitazioni distrutte ma non si segnalano vittime, particolarmente colpita la contea di Shasta. Nel 2018, il firenado o tornado di fuoco, che si è sviluppato durante il Carr Fire, sempre in California settentrionale, ha completamente raso al suolo interi quartieri.

Tornado in Brasile, Santa Catarina

Spostiamoci ora in Brasile dove anche qui si è verificato un grosso tornado anche se è stato collegato al passaggio di una violenta perturbazione. Come riportato da diario.brasilemfolhas.com, la Protezione Civile di Santa Catarina ha confermato che una persona è morta a causa del tornado che ha colpito lo Stato e la vittima è un ragazzo che molto probabilmente è stato sorpreso dalla tempesta mentre stava pescando. Il corpo è stato ritrovato su una spiaggia nel comune di Penha. Secondo il governo statale, oltre alla persona morta si contano ben 16 feriti e 848 persone senza tetto, danni ingenti ad almeno 5.000 abitazioni. Non solo venti fortissimi e tornado ma anche piogge intense e grandine. ECCO COME POTREBBE PROSEGUIRE LA STAGIONE ESTIVA 2020.