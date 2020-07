METEO – TORNADO DI FUOCO minaccia 170 abitazioni in California, Susanville: Vigili del Fuoco in piena azione

Tornado di fuoco in California

In Italia la situazione meteo volge ormai verso un miglioramento dopo i violentissimi nubifragi che hanno colpito tante regioni nel corso delle ultime ore, soprattutto il nord, la Toscana e la fascia Adriatica centro-meridionale. Nel frattempo incombe la prima vera ondata di caldo africano che nel corso della prossima settimana avvolgerà tutta l’Italia. Nel frattempo prepariamoci a rivivere un’altra giornata temporalesca in alcune aree del sud anche se i fenomeni tenderanno presto ad esaurirsi. Spostiamoci ora all’estero dove grossi incendi in California hanno originato anche i temibili e conosciuto firenado, o tornado di fuoco con danni ingenti e numerose abitazioni a rischio. Super lavoro dei Vigili del Fuoco nel corso di questi giorni e la situazione in alcune aree risulta ancora non propriamente sotto controllo.

Tornado di fuoco minaccia 170 abitazioni

Incendi che danno origine anche a tornado di fuoco stanno colpendo nel corso delle ultime ore parte della California. Come riportato da sanfrancisco.cbslocal.com, circa 170 abitazioni risultano minacciate e secondo Cal Fire, il fuoco a ovest di Susanville nella contea di Lassen ha bruciato al momento circa 8.000 acri ed è ora contenuto per il 5%. Inoltre, il fuoco è difficile da gestire anche grazie a improvvise variazioni del vento. “Un aumento della temperatura e una bassa umidità potrebbero favorire la crescita del fuoco”, hanno avvertito i funzionari. Al momento non ci sono danni ad abitazioni e nessuna struttura è stata distrutta ma circa 170 risultano minacciate. Un tornado di fuoco, è stato avvistato anche presso l’autostrada 36 vicino a Susanville. Vigili del Fuoco super impegnati nella lotta contro il fuoco, oltre 600 persone attive per fronteggiare l’emergenza.

Episodi non rari in California

Episodi simili non sono affatto rari in California, diversi sono stati i tornado di fuoco anche negli anni passati. Nel 2018, un tornado di fuoco ha superato i 143 miglia all’ora, velocità che equivale a un tornado EF 3 sulla scala del Fujita. Spostiamoci ora dalla California al Nepal, dove continua un’altra emergenza dovuta principalmente a piogge alluvionali. Situazione che resta molto critica anche in Nepal, dove ci sono almeno 54 morti. In particolare un’enorme frana ha colpito il distretto orientale di Sankhuwasabha in Nepal, provocando la morte di 11 persone e distruggendo completamente diverse abitazioni. Una vera e propria lotta contro il tempo che sta proseguendo anche in questi giorni. Caldo in Italia con punte di 40 gradi la prossima settimana!