METEO – TORNADO si abbatte ad Arconia di Curinga, Provincia di Catanzaro: DANNI e DISAGI, ecco i dettagli

L’Alta pressione allontana le correnti umide e instabili di origine atlantica

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili seppur piuttosto nuvolose quest’oggi, grazie agli effetti per la verità non così evidenti dell’Anticiclone afroazzorriano che malgrado abbia allontanato le correnti di maltempo, non ha impedito ancora che una circolazione depressionaria interessi il Mediterraneo centrale. Questa, oltre che della presenza della nuvolosità sull’intero territorio nazionale, è anche responsabile di qualche pioviggine che nel corso della nottata ha interessato in maniera estremamente localizzata la Toscana. Preoccupa la piena dell’Adige, per cui è stata diramata un’allerta dalla Protezione Civile.

L’aria fredda responsabile del maltempo sull’Italia nei passati giorni raggiunge la Libia: violente grandinate e danni ingenti

Le correnti atlantiche sono state dunque spazzate via dall’Anticiclone e nelle scorse ore la stessa aria fredda che ha interessato l’Italia nei passati giorni, ha raggiunto la Libia. L’aria fredda in ingresso ha determinato accesi contrasti termici che sono da sempre terreno fertile per la formazione di fenomeni di maltempo estremi. E anche questa volta non ha fatto eccezione, in quanto una violenta linea temporalesca foriera di grandine avrebbe colpito il territorio nazionale a partire proprio dai settori costieri, dove si registra la situazione più critica in particolare a Misurata.

Cronaca di maltempo: tornado colpisce la località di Arconia di Cuninga

Come abbiamo più volte detto nel presente editoriale, le condizioni meteo sull’Italia nei passati giorni sono risultate particolarmente perturbate grazie ad un affondo perturbato di natura nordatlantica. Tali condizioni di maltempo, oltre a portare dei disagi localmente in Campania a causa degli acquazzoni che a tratti hanno mostrato carattere di nubifragio, hanno portato anche diverse criticità in altri settori meridionali del Paese. Nella fattispecie, sembra che nella giornata di martedì 27 ottobre, un tornado si sia abbattuto su Arconia di Cuninga in Provincia di Catanzaro.