METEO – TORNADO si abbatte sulla POLONIA, almeno 6 feriti e tanti danni; il video

Meteo estremo: tra nubifragi e tornado

Meteo – Ben ritrovati, in questa rubrica di eventi meteo estremo, a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano. Come di consueto facciamo ormai da diverso tempo, oltre a descrivere le condizioni meteo in Italia, andiamo ad approfondire anche eventi meteo significativi in giro per il mondo; nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di piogge torrenziali che hanno coinvolto il Giappone, provocando almeno 55 vittime, mentre nella giornata di ieri abbiamo fatto un approfondimento sul maltempo che ha colpito il Canada, in particolare la città di Toronto dove sono caduti 75 mm in appena 30 minuti, provocando seri disagi. Nella seconda pagina di questo editoriale, vi parleremo di un tornado che nella giornata di ieri ha colpito la Polonia.

Maltempo in arrivo sull’Italia, forti temporali al nord

Meteo – Prima di approfondire l’evento di cronaca meteo estera, facciamo una breve panoramica sulle condizioni meteorologiche in Italia, alle prese nella giornata odierna con forti temporali. Infiltrazioni umide oceaniche, stanno favorendo lo sviluppo di intensi temporali tra Lombardia centro-orientale ed il Triveneto, coste e basse pianure veneto-friulane escluse. Accumuli pluviometrici che dalla mezzanotte hanno superato i 90 mm nella stazione meteo di Passo Cavallino della Fobbia, nel bresciano; nelle prossime ore forti temporali e grandinate sono attese un po su tutto il Nord, ma con le regioni di nordest e la Lombardia orientale a maggior rischio per i fenomeni più intensi.

Fenomeni intensi anche in europa

Meteo – Nel corso delle prossime ore i fenomeni risulteranno intensi non solo sull’Italia, ma anche su parte dell’Europa; il fronte freddo ed instabile in transito nelle prossime ore, determinerà fenomeni intensi anche su Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca e gran parte delle Nazioni centro-orientali europee. Il maltempo, tuttavia, già dalla giornata di ieri ha interessato diverse nazioni del centro europa, su tutte le Polonia; gli elevati contrasti termici tra l’aria più fresca in discesa dal nord Atlantico, con quella più calda in risalita dalle basse latitudini, hanno generato temporali intensi ed un tornado. Nella prossima pagina approfondiremo il tornado che ha colpito la Polonia.