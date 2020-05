METEO: Tornano i TEMPORALI in ITALIA con l’Anticiclone in allontanamento, CLIMA frizzantino

Situazione meteo in Italia

Primi segnali di un cambiamento meteo a grande scala che si concretizzerà dalla giornata di domani, Venerdì 29 Maggio. Anticiclone di natura azzorriana ancora presente sull’Europa e sull’Italia ma con le prime nubi in arrivo sulle regioni settentrionali. Precipitazioni tuttavia scarse o assenti e circoscritte per lo più alle aree alpine, prealpine e sulle alte pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’Anticiclone delle Azzorre tenderà man mano ad allontanarsi dall’Italia ponendo i suoi massimi di pressione sulla Scandinavia. Troppo lontano per l’Italia e per garantire stabilità ed ecco che da domani torneranno i temporali primaverili.

Previsioni Meteo ultimi giorni di Maggio

Temporali primaverili in arrivo in Italia e temperature in ulteriore calo con valori ben al di sotto della media. Il mese di Maggio che ha visto subito una vera e propria ondata di caldo estivo quando le temperature hanno raggiunto i 35°c in molte città dell’Italia e fino a 39°c a Palermo, chiuderà i battenti con tutt’altro clima e con i temporali anche intensi. Il tutto verrà generato da infiltrazioni di correnti molto fredde in quota provenienti dalla Russia le quali contrastando con le calde masse di aria mediterranee potranno favorire la formazione di temporali e grandine anche intensa.

Tendenza Meteo Festa della Repubblica

Fare previsioni in senso stretto per tali distanze temporali è un grande azzardo, proviamo a vedere una probabile tendenza meteo secondo i modelli meteo. Si apre una fase meteo più movimentata e accompagnata da un clima tipicamente primaverile con le temperature inferiori alla media di riferimento. Festa della Repubblica, Estate 2020 e il tanto atteso sblocco tra le regioni in seguito all’emergenza covid-19 il tutto in una manciata di giorni. Ultimi sprazzi di bel tempo nelle prossime ore, lunga fase instabile o perturbata da domani e molto probabilmente per i primi giorni di Giugno.