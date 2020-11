METEO – Tornano le PIOGGE autunnali su queste regioni d’ITALIA, a seguire primo assaggio dell’INVERNO

Meteo Italia – Cedimento dell’Anticiclone

ennesima giornata governata dall’anticiclone sull’Italia e con esso il bel tempo con sole salvo nebbie e nubi basse. Tuttavia iniziamo a vedere spiragli di un lento cambiamento del tempo con il cedimento da parte dell’anticiclone nei prossimi giorni e correnti più instabili in entrata nel Mediterraneo, possibili piogge o pioviggini in arrivo sull’Italia già dalla giornata di domani. Ecco le previsioni nei dettagli: nebbie e nubi basse in pianura Padana, deboli piogge o pioviggini sulla Liguria di levante, Appennino ed Emilia Romagna, Peggiora anche in Toscana e Sardegna con deboli piogge.

Previsioni meteo Italia

Tra la giornata di domani e quella di Giovedì, saranno soprattutto le regioni centrali e la Sardegna a rivedere il maltempo autunnale con piogge sparse, fenomeni tuttavia di debole o di moderata intensità. Il tutto a causa di un cedimento dell’Anticiclone e conseguente inserimento di correnti più instabili nel Mediterraneo. Con una lacuna barica stazionaria nel Mediterraneo centrale, anche nei giorni a seguire poi le condizioni meteo in Italia si potrebbero mantenere più instabili con altre precipitazioni sparse prima di un peggioramento vero e proprio.

Tendenza meteo lungo termine

Evoluzione meteo nel lungo termine ancora molto incerta con i modelli meteo di questa mattina che tornano sui propri passi e ipotizzano una potenziale ondata di freddo e neve anche per l’Italia durante la prossima settimana, specie per il versante adriatico centrale e Appennino in generale. Nello specifico, dopo qualche giorno tipicamente autunnale da domani con molte nubi in transito e deboli piogge o pioviggini sparse per l’Italia, per l’inizio della prossima settimana potrebbe subentrare una circolazione di bassa pressione e con essa correnti più fredde.