METEO – TRAGICHE INONDAZIONI mettono KO il Sudan: 3 morti e decine di abitazioni distrutte, i dettagli

Residuo maltempo sulla Sicilia tirrenica

Nella giornata odierna si sono osservate condizioni di maltempo sulle Isole Maggiori e sulle zone interne della Calabria. Nel corso di questa seconda parte di pomeriggio e nella prima parte della serata corrente, dopo un miglioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna e successivamente anche della Calabria, persiste residua instabilità sul versante tirrenico della Sicilia (dove ieri sono stati diversi i disagi relativi agli allagamenti) con fenomeni a tratti ancora intensi. Anche qui il tempo è comunque destinato a migliorare (almeno temporaneamente) nelle prossime ore.

Temporaneo miglioramento in arrivo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno ad un generale (anche se temporaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo) miglioramento, con addirittura accenno a schiarite in alcune aree interessate quest’oggi dal maltempo. Il vortice ciclonico che sta interessando il Mediterraneo fin dagli inizi di questa settimana viene infatti riassorbito dalla presenza di correnti più fresche ed umide presenti sulla Penisola balcanica e più generalmente sul settore orientale del mare nostrum. E saranno proprio tali correnti a causare il maltempo previsto per domani.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

L’attività convettiva lungo la fascia tropicale continua ad essere piuttosto intensa, non solo nei Paesi asiatici meridionali, dove i monsoni ogni anno provocano centinaia di morti a causa non solo delle inondazioni, ma anche della tempesta di fulmini che scaricano al suolo, ma anche nel continente africano dove si trovano le famose tempeste equatoriali. Infatti, se nei passati giorni abbiamo parlato dei primi casi, con diversi problemi recati soprattutto in Pakistan, nella giornata odierna ci fossilizziamo invece sul Sudan, dove nelle passate ore si sono abbattuti autentici nubifragi che hanno causato danni non solo materiali purtroppo.