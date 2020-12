METEO – Treno di perturbazioni in ITALIA per le vacanze di NATALE, FREDDO e NEVE su queste regioni

Meteo Italia: arriva la neve fino a quote basse

Graupel o neve tonda nelle ore pomeridiane e serali di ieri sull’Emilia Romagna e accumuli al suolo anche significativi sulle province di Parma, Piacenza e Modena. Il tutto a confermare l’ingresso delle correnti fredde di estrazione artica giunte nelle ultime ore. Neve in Appennino centro-settentrionale fino a quote basse in queste ore, la giornata di Santo Stefano trascorrerà con il maltempo in buona parte dell’Italia con nevicate fino a quote basse su alcune regioni del Paese senza escludere paesaggi fiabeschi in alcuni paesi collinari.

Neve confermata fino in pianura

Il Vortice Polare regala subito grandi sorprese per l’Europa, nevicate in arrivo su molti Paesi del Vecchio Continente e anche in Italia, fino a 200-300 metri di quota su Emilia Romagna e Marche, poco oltre sulle altre regioni centrali. La stagione invernale 2020-2021 è iniziata subito alla grande con temperature in brusco calo e nevicate in pianura Padana con accumuli record per le Alpi nelle prime battute di Dicembre. Qualche giorno di Anticiclone, neve in arrivo in pianura Padana nei prossimi giorni e localmente anche copiosa.

Grandi novità per le vacanze di Natale

Raramente un periodo natalizio così movimentato come quest’anno per l’Italia e più in generale per l’Europa centro-occidentale. Una vasta e profonda struttura depressionaria agirà sul Vecchio Continente apportando clima invernale e nevicate su molte città. Anche in Italia si avvertiranno gli effetti di questo cambiamento di circolazione a grande scala con temperature che stanno scendendo in queste ultime ore e nevicate fino a quote molto basse se non fino in pianura. Entro le prossime 48 ore previste nevicate anche copiose sulla Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.