METEO – TRENO di PERTURBAZIONI interesserà l’ITALIA con VAGONATE di NEVE in montagna e NUBIFRAGI

Al di là delle piogge che attualmente stanno interessando la nostra Penisola, va detto che nei prossimi giorni la situazione non tenderà di certo a migliorare, anzi: proprio oggi la Protezione Civile è stata costretta a diramare un’allerta di codice rosso per alcuni settori del nordest per domani sabato 5 dicembre , ma anche per la prossima settimana il Mediterraneo centrale sembra rimanere sede di continui affondi perturbati che porteranno maltempo ad oltranza e vagonate di neve sulle montagne. Vediamo perché.

Nella giornata di ieri, mentre il centro-nord ha avuto a che fare con condizioni meteo mediamente stabili, al sud si azionava il fronte di maltempo che nelle ore precedente aveva interessato proprio i settori precedentemente menzionati. E non ha colpito in maniera lieve, anzi: localmente e soprattutto a Reggio Calabria, sono state diverse le segnalazioni relativa a danni e disagi dovuti agli allagamenti portati da violenti nubifragi.

L’elevazione in Atlantico dell’Anticiclone azzorriano porta disturbi al vortice polare

Come tutti ricorderanno la parte che va da fine ottobre alla prima metà di novembre è risultata tendenzialmente stabile sull’Italia grazie ad una costante presenza dell’Alta pressione che non ha lasciato alcuno spazio alle perturbazioni. Questo a causa di un vortice polare chiuso e arroccato nella propria sede. Negli ultimi tempi invece l’Anticiclone azzorriano sembra elevarsi con facilità in Atlantico, portando seri disturbi alla struttura polare, che sono in grado di favorire scambi meridiani costanti alle medie latitudini, che si traducono proprio in maltempo ad oltranza.