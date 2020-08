METEO – Tromba d’aria colpisce San Felice Circeo: ombrelloni in aria, due persone ferite e momenti di paura

Temporali e grandinate stanno colpendo il centro-sud

Maltempo in piena azione in alcune zone del centro-sud della penisola con temporali e violente grandinate. Moltissime le regioni interessate da piogge e temporali a breve. Dopo il nord Italia, colpito da pesanti nubifragi nei giorni scorsi, temporali e grandinate stanno interessando in queste ore gran parte del centro e del sud della penisola e purtroppo non sono mancati nemmeno fenomeni violenti. In particolare, nella giornata odierna, piogge, temporali e grandinate hanno colpito Marche, Abruzzo, basso Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Proprio nel basso Lazio una tromba d’aria ha creato momenti di panico in una spiaggia qualche ora fa e purtroppo non sono mancati nemmeno feriti a causa del sollevamento di ombrelloni.

Tromba d’aria a San Felice Circeo (Latina)

Momenti di paura si sono vissuti nel Lazio, dove, come riportato da corrieredellacitta.it, una tromba d’aria ha colpito San Felice Circeo, provocando danni e due feriti. Decine gli ombrelloni sollevati della spiaggia e volati per diversi metri, due giovanissimi sono rimasti feriti: un bambino ed un ragazzo. Il primo al volto ed il secondo sul corpo ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i soccorsi e gli accertamenti del caso, sono intervenuti i volontari della Croce Amica. Persone in fuga dal lido “Europa Beach” mentre diversi ombrelloni sono stati spazzati completamente via dalla forza del vento. La tromba d’aria che si è verificata nel Lazio non è stata l’unica nella giornata odierna in Italia ma un’altra ha interessato anche la Sicilia nella prima serata odierna, in particolare la zona di Cefalù, generando momenti di panico vicino la spiaggia, come mostrano i numerosi video diffusi in rete.

Calo termico di be oltre 10 gradi

Davvero molti i temporali delle ultime ore con danni e disagi alla circolazione, anche a causa di grandinate e allagamenti in diverse zone del centro-sud, specie versante Adriatico e basso Tirreno dove in diverse zone persisterà l’allerta della Protezione Civile anche per la giornata di domani. Un drastico cambiamento è atteso nel corso delle prossime ore anche sulla restante parte del meridione con la fine dell’ondata calda anche in queste zone. Sensibile il calo termico altrove, in alcune regioni è risultato superiore ai 10-12 gradi con temperature che si sono riportate sotto le medie del periodo. Fresco sino alla giornata di giovedì, successivo nuovo aumento termico ma con valori che resteranno entro la media stagionale al centro e al meridione, solo localmente al di sopra al nord Italia.