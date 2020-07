METEO – TROMBA D’ARIA si abbatte nelle campagne di Mineo, in Sicilia: VIDEO dell’accaduto

Condizioni meteo perturbate sull’arco alpino occidentale e sulla Sicilia meridionale

L’Anticiclone non riesce più a respingere in maniera decisa il flusso atlantico che ormai nelle ultime settimane appare sempre più sbilanciato verso il continente europeo, eventualmente pronto per affondare sull’Italia. Ciò determina condizioni meteo perturbate in alcune zone del Paese, come ad esempio, nel corso di questo pomeriggio, nelle Alpi occidentali (piemontesi dunque) e sulle aree più meridionali della Sicilia. Allo stesso tempo, le località che non sono interessate dal maltempo, godono comunque di condizioni climatiche pienamente gradevoli, grazie a temperature non eccessive ed anzi in molti casi lievemente sotto la media del periodo.

Settimana di temporali in Italia

Le condizioni meteo non tenderanno certamente a migliorare nei prossimi giorni, stando ai principali centri di calcolo: le repentine ondulazioni del flusso atlantico sui quadranti nordorientali determineranno spesso condizioni di maltempo all’interno della nostra Penisola, che interesseranno però di giorno in giorno aree diverse dello stivale. L’Italia rimarrà terra di battaglia di questa continua lotta che portano avanti le due figure bariche di spicco nel Mediterraneo nel periodo estivo, per l’appunto l’Anticiclone e il flusso atlantico. Per quanto riguarda il dettaglio previsionale e le zone colpite dall’instabilità nei prossimi giorni, abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

La Sicilia risulta la regione più colpita dal maltempo odierno

Tra le (poche) aree colpite dal maltempo nel corso della giornata odierna, la regione maggiormente colpita è sicuramente la Sicilia: nel corso di questo pomeriggio un violento sistema temporalesco ha colpito il catanese prima di scivolare verso sudovest e coinvolgere anche il siracusano e il ragusano. Tuttavia nel suo percorso, stando a quanto riporta il sito “livesicilia.it” non ha mancato di innescare la formazione di una tromba d’aria che ha interessato le campagne di Mineo, una località del catanese sudoccidentale. Fortunatamente non ci sarebbero feriti o vittime. Video a pagina seguente.