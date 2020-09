METEO – TROMBA D’ARIA si abbatte su Salerno: danni ingenti, immediati gli interventi dei Vigili del Fuoco. VIDEO

Intensi temporali in Italia: non mancano trombe d’aria

La perturbazione tanto attesa è arrivata con il suo carico di piogge e temporali e già si registrano diversi danni da nord a sud, al momento soprattutto lungo il versante tirrenico. Nella giornata di oggi dovremo attenderci forti temporali e un crollo termico in particolare al nord e nel versante Tirrenico del centro Italia, in successiva estensione entro sabato al versante Adriatico e poi al meridione. Nella nottata odierna nuclei temporaleschi piuttosto intensi hanno interessato il nord-est, la Liguria, le regioni centrali e la Campania. Proprio qui, una violenta tromba d’aria nella mattinata odierna ha colpito la città di Salerno. Numerosi i danni: alberi caduti, cartelloni divelti e vetri andati in frantumi. Particolarmente colpita la zona est della città, vediamo nel dettaglio quanto è accaduto. Leggi anche: ARRIVA LA NEVE SU ALPI ED APPENNINO, ECCO QUANDO E DOVE

Tromba d’aria colpisce Salerno

Non sono mancati momenti di paura nelle scorse ore nella città di Salerno, quando una tromba marina piuttosto grande si è andata spostando dal golfo verso la terra ferma, arrivando a lambire la zona costiera e divenendo a tutti gli effetti un tornado o tromba d’aria. Il vortice non si è fermato ed è andato procedendo verso l’interno, devastando tutto ciò che ha incontrato lungo il suo tragitto. Come si legge su ilfattoquotidiano.it decine di alberi sono stati sradicati dalla furia del vortice e non sono mancati attimi di paura. Diversi i danni provocati anche alle abitazioni e alle auto parcheggiate in strada o quelle che erano in transito. In frantumi anche il vetro della porta di un bus, colpito da un oggetto volante trasportato dal vento. Numerose sono state anche le immagini e i video diffusi sui social e che in poco tempo hanno fatto il giro d’Italia.

Immediati i soccorsi, diversi i danni

Danni ingenti e difficoltà anche per alcuni automobilisti, immediati i soccorsi. Tante le chiamate e numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco ma al momento non sembrano esserci dei feriti. Nelle ultime 24 ore sono stati diversi i nubifragi che hanno interessato il centro e il meridione, come ad esempio avvenuto a Roma o Fasano in Puglia. La Campania sta risultando duramente colpita da questa ondata di maltempo ma già da giorni condizioni instabili pomeridiane hanno dato luogo a violenti temporali, come quello che ha colpito anche Napoli nella giornata di mercoledì. Leggi anche: PIOGGE ALLUVIONALI CAUSANO VITTIME E DISPERSI IN NEPAL