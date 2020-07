METEO – TROMBA MARINA poco fa a SPERLONGA, LAZIO, provoca paura e danni agli stabilimenti; il video

Meteo perturbato in Italia: forti temporali, grandinate e trombe marine

Meteo – L’Italia sta vivendo un inizio luglio decisamente movimentato; dopo un avvio caldo con valori massimi superiori ai +35°C su molte località, nelle ultime ore una fase di intenso maltempo sta mettendo a dura prova molte regioni italiane. Nella giornata di ieri è toccato al nord Italia fare i conti con temporali e nubifragi che in particolare hanno colpito regioni come Piemonte e la Lombardia, mentre un’intensa grandinata si è abbattuta nella località di Sarsina, dove in questo articolo troverete ulteriori approfondimento sull’evento di cronaca meteo. Nella mattinata odierna è stato il Lazio ad essere interessato da fenomeni intensi, in particolare i settori meridionali. Nella prossima pagina approfondiremo quanto accaduto stamane in provincia di Latina, con contributi video.

Prossime ore a rischio forti temporali, vediamo dove

Meteo – La prima parte della giornata odierna ha visto il transito di piogge e temporali in particolare tra la Campania ed il basso Lazio, mentre ampie schiarite si sono gradualmente prese la “scena” meteorologica su gran parte del nord Italia. Nel corso delle ore pomeridiane, temporali intensi non risparmieranno il Lazio, l’Abruzzo, la Toscana centro-meridionale, l’Umbria e gran parte delle regioni meridionali Peninsulari; i fenomeni potranno risultare di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Andrà meglio sulla Sardegna ed il nord Italia, dove prevarranno le schiarite, salvo brevi acquazzoni sulle Prealpi orientali.

Lazio sorvegliato speciale, fenomeni intensi

Tra le regioni che saranno interessate dei fenomeni intensi, c’è sicuramente il Lazio. La goccia fredda presente sul medio Tirreno non risparmierà la regione, dove già nel corso del mattino un tromba marina si è abbattuta sul litorale pontino. Temporali ed acquazzoni che non risparmieranno nemmeno la città di Roma. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di forte intensità e non si escludono anche delle grandinate. Il maltempo, tuttavia, tenderà ad allontanarsi rapidamente verso meridionale; già dalla giornata di domani, infatti, l’anticiclone riporterà condizioni meteo estive su tutta la regione con temperature nuovamente al di sopra dei +30°C.