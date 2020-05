METEO: ultima decade di maggio in ITALIA tra temporali e ancora caldo intenso, ecco la tendenza

Estate 2020 che avanza a grandi passi tra siccità e fenomeni estremi

Anche maggio si avvicina al giro di boa con la primavera che sta per lasciare il posto all’estate 2020 nell’emisfero boreale. Nonostante le piogge di questi giorni resta grave il livello di siccità sulla nostra Penisola e stiamo andando incontro alla stagione meno piovosa. Intanto durante questa settimana l’Italia si troverà ancora spaccata in due con condizioni meteo instabili al Nord e gran caldo al Sud. La situazione sinottica vedrà infatti ancora una vasta circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale in grado di portare maltempo intenso al Nord mentre favorirà la risalita dell’anticiclone africano verso l’Europa orientale con temperature ben al di sopra della media anche al Sud Italia. Solo nella prossima settimana, secondo le ultime tendenze meteo, questa situazione potrebbe sbloccarsi in favore di un clima più fresco e a tratti instabile anche al Centro-Sud.

Maltempo al Nord Italia con piogge, temporali e locali grandinate

Dopo il maltempo che ha imperversato nella giornata di ieri, questa mattina condizioni meteo più stabili sulle regioni settentrionali con qualche pioggia solo sul Friuli. Nelle ore pomeridiane ci attendiamo però un generale aumento dell’instabilità con piogge e temporali sparsi che potrebbero interessare non solo i rilievi ma anche coste e pianure. Fenomeni comunque più intensi a ridosso delle Alpi. Precipitazioni in generale attenuazione o esaurimento tra la sera e la notte. Stesso copione nel corso dei prossimi giorni e almeno fino a Venerdì con temporali prevalentemente di stampo pomeridiano che interesseranno il Nord ed in particolare il Nord-Ovest dove potrebbero non mancare anche delle grandinate. Questa situazione sinottica favorevole a condizioni meteo instabili al Nord Italia potrebbe durare fino alla fine della seconda decade di maggio.

Caldo intenso al Sud con temperature ben oltre la media, massime fino a +35 gradi

La depressione in affondo tra Penisola Iberica e Marocco avrà come rovescio della medaglia la spinta verso il Mediterraneo orientale dell’anticiclone africano. L’Italia si troverà parzialmente investita da questa ondata di caldo precoce con valori di temperatura comunque notevoli. Saranno le regioni del Sud quelle più interessate ma il caldo si farà sentire anche al Centro. Previsti ad oggi tra Giovedì e Sabato valori di temperatura fino a 10-14 gradi oltre le medie del periodo al Sud e oltre 6-8 gradi al Centro, in media invece sulle regioni del Nord. Temperature massime oltre la soglia dei +30 gradi potrebbero registrarsi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. L’ultima uscita del modello GFS mostra punte anche di +34/35 gradi sulla Sicilia entro il prossimo weekend. Temperature in aumento anche sulle regioni centrali dove si potranno sfiorare i +30 gradi in particolare nelle zone interne del Lazio.