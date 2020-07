METEO – Ultimi TEMPORALI in ITALIA poi spazio al SOLE e al clima ESTIVO, ecco i dettagli

Estate pronta a ripartire

Come tutti ricorderanno, quest’anno la stagione non ha avuto propriamente una partenza sprint, con condizioni meteo spesso risultate perturbate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali nella prima ventina di giorni del mese di giugno. Dopodiché però l’estate si è instradata sui binari giusti, provocando una lunga fase di bel tempo che ha caratterizzato soprattutto il centro-sud nella terza decade del mese e fino a qualche giorno fa, fino quando cioè una saccatura di origine atlantica, successivamente isolata a goccia fredda, ha interessato in maniera diretta il nostro Paese provocando un’ondata di maltempo.

Forte ondata di maltempo soprattutto al centro-nord

Quella che ha interessato la nostra Penisola nella giornata di venerdì 3 e sabato 4 luglio e che sta portando qualche acquazzone anche nel corso della giornata odierna come vedremo, è stata un’ondata di duro maltempo che ha colpito soprattutto le regioni centro-settentrionali con temporali e grandinate: in particolare, nella giornata di venerdì 3 danni e disagi si sono segnalati soprattutto in Piemonte e Lombardia, mentre ieri il maltempo si è spostato verso meridione interessando le regioni centrali. Tra queste, quella maggiormente colpita sembra essere stata la regione Lazio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Goccia fredda porta ancora maltempo in alcune zone del meridione

Come accennato in precedenza, la goccia fredda che si è momentaneamente posizionata sul Mare Jonio, in attesa di essere assorbita da una saccatura di origine nordatlantica che affonderà nelle prossime ore sul settore balcanico, porta ancora qualche nota di maltempo sulle regioni meridionali del Paese. In particolare, nel corso di questo pomeriggio si sono formati e si formeranno ancora temporali estremamente localizzati sulle zone interne della Calabria e in possibile e occasionale sconfinamento fin verso le aree costiere. I fenomeni, per quanto brevi risulteranno, appariranno comunque intensi, con un miglioramento atteso in serata.