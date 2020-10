METEO – Ultimo ruggito di OTTOBRE, ecco le PIOGGE e la NEVE di fine mese

Piogge in atto al nord Italia, la situazione in tempo reale

La situazione attuale vede il nord-ovest Italiano sotto l’influenza di un vasto fronte freddo che sta apportando piogge a carattere di rovescio e nubifragio su Piemonte, Liguria e Lombardia. L’aria fredda sta scalzando l’aria relativamente più calda e pesante presente al suolo, dando adito a questi fenomeni intensi. Il clou delle precipitazioni raggiungerà le zone pedemontane apportando accumuli pluviometrici a doppia cifra. Sarà l’ultima occasione perturbata per il mese di Ottobre che è risultato piuttosto uggioso e piovoso nel complesso, con anomalie di temperatura sui nostri territori complessivamente negative. Il peggioramento si estenderà nelle ore pomeridiane, quando le precipitazioni raggiungeranno i settori mediani della penisola e le regioni nord-orientali. Attenzione a questa fase, poiché la neve potrà far ritorno, anche in maniera copiosa sulle regioni settentrionali. Vediamo come si evolverà questa parentesi meteo!

Quota neve in calo, ecco dove e quando

Come anticipato, la neve farà ritorno sull’arco Alpino con accumuli piuttosto abbondanti. La quota neve potrà toccare i 1800-1900 metri nel pomeriggio sulle Alpi Lombarde grazie ai fenomeni più intensi attesi. Quote neve molto similari anche su Trentino Alto Adige, con nevicate lievemente più in basso sui rilievi di confine; il nord-est rimarrà più al margine di questo peggioramento, con neve confinata solo alle vette più elevate. In serata odierna grazie al contributo d’aria fredda, la quota neve potrà calare fin sui 1400 metri sul Trentino; sono attesi accumuli fino ad oltre 50 centimetri, che considerando il periodo risultano piuttosto importanti. Il maltempo sarà protagonista anche sulle regioni meridionali, quando saranno coinvolte dal medesimo fronte nella giornata di domani.

Maltempo in transito al sud, poi tempo soleggiato

Se al nord tornerà il sole nella giornata del 27 Ottobre, al sud l’antifona sarà ben diversa: le piogge saranno protagoniste sui settori Tirrenici coinvolgendo Campania, Sicilia e Calabria. Grazie ad un isolamento del minimo depressionario, le piogge potranno risultare durature specialmente sulle zone affacciate ad est in una seconda parte (28 Ottobre) quando oramai si verificheranno le ultimissime precipitazioni del mese. D’altra parte l’anticiclone nord Africano inizierà a farsi sentire a partire dall’Europa occidentale, per espandersi definitivamente nella seconda parte della settimana. Il tempo meteorologico in questa fase risulterà più stabile e dovrebbe prolungarsi includendo anche l’inizio del mese di Novembre.