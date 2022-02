METEO – Ultimo WEEKEND di FEBBRAIO con la RIVINCITA dell’INVERNO: ecco cosa accadrà in ITALIA

Stabilità vacillante in Italia, ecco la situazione

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ancora condizioni meteo stabili sul nostro territorio anche se nelle prossime ore il maltempo andrà ad abbracciare la nostra penisola: un promontorio d’alta pressione si sposterà per lasciar spazio ad una perturbazione di origine polare marittima che farà ingresso da nord-ovest. Il peggioramento andrà a culminare tra venerdì e sabato, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Cambiamento in arrivo nel fine settimana, ecco l’evoluzione

Meteo – L’affondo polare si farà sentire come ultimo “ruggito” dell’inverno, che quest’anno ha regalato ben poche occasioni di neve e freddo. Rispetto ai giorni precedenti questa perturbazione è stata inquadrata sempre più verso est, spostando il clou delle precipitazioni sulle regioni dei versanti Adriatici, con quota neve piuttosto bassa. Evoluzione dunque che potrebbe essere ancora affetta da incertezza, ma che per il momento sembra aver trovato una linea comune. A seguire ecco cosa potrebbe accadere.

Primavera meteorologica al via, ecco gli scenari

Meteo marzo – Con l’inizio del prossimo mese si andrà ad inaugurare la primavera meteorologica che secondo le ultime tendenze per il lungo termine dovrebbe esordire senza particolari variazioni rispetto a febbraio. Per la prossima settimana i modelli matematici vedono la presenza di una laguna barica posizionata sui paesi dei Balcani che potrebbe regalarci un periodo più freddo rispetto alle medie ma sostanzialmente secco; il tutto in un contesto prettamente antizonale con un vortice polare decisamente compatto e relegato nella sua sede. Di seguito entriamo nel dettaglio delle previsioni del fine settimana, per capire quali saranno le regioni interessate maggiormente.

