METEO – Ultimo WEEKEND di NOVEMBRE con delle novità in arrivo sull’ITALIA, i dettagli

Meteo: Anticiclone ad oltranza

La settimana inizia all’insegna del bel tempo in gran parte dell’Italia eccetto all’estremo sud dove troviamo ancora delle piogge in Sicilia e Calabria. Anche nella giornata di domani situazione meteo invariata con l’Italia e metà strada tra due differenti circolazioni atmosferiche, una anticiclonica e con essa il sole al nord, l’altra instabile o perturbata con piogge al sud. Clima tuttavia tipico del periodo con freddo di notte e al primo mattino e marcate escursioni termiche diurne con le temperature che salgono rapidamente nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo prossimi giorni

Con l’Anticiclone prevalente in Europa anche in Italia il tempo si manterrà stabile nei prossimi giorni, solo al meridione avremo una circolazione depressionaria che si farà ancora sentire in Sicilia e Calabria con piogge sparse specialmente sui settori ionici già duramente provati dal maltempo delle ultime ore. Anticiclone che tuttavia potrebbe lasciare il posto all’avvicinamento di una circolazione di bassa pressione di natura atlantica in affondo sulla penisola Iberica nei prossimi giorni e conseguente avvicinamento all’Italia nel corso del prossimo weekend.

Meteo: maltempo in arrivo nel corso del prossimo weekend

Così come accennato sopra, durante il prossimo weekend potrebbe cambiare il tempo in Italia con l’arrivo di una perturbazione di natura atlantica. Secondo le ultime uscite dei modelli attendiamoci del maltempo tipico dell’autunno sulle regioni centro-meridionali del Paese, nord Italia ancora ai margini con il deficit pluviometrico di Novembre che si farà sentire sempre di più. Piogge previste pertanto nella giornata di sabato sulle regioni meridionali specie sulle isole maggiori, poi Domenica in gran parte del Paese.