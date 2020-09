METEO – Un GROSSO TORNADO travolge le ABITAZIONI in Nicaragua: 72 case e una chiesa distrutte, i dettagli

Variabile al sud, piogge e temporali soprattutto sull’alto versante tirrenico

Quest’oggi le condizioni meteo sul nostro Paese risultano perturbate soprattutto al centro-nord, grazie ad un’ingerenza di correnti atlantiche che arrivano direttamente da una goccia fredda che nella giornata di ieri si era posizionata tra la Penisola iberica e la Francia determinando piogge eccezionali e alluvioni proprio nelle zone meridionali di quest’ultima. Acquazzoni e temporali a tratti intensi hanno interessato e stanno interessando tra questa mattina e questo pomeriggio l’alto versante tirrenico e in particolare Liguria e Toscana, ma locali acquazzoni e occasionali temporali si registrano anche sulle restanti regioni centrali tirreniche e su quelle settentrionali.

In serata tendenza al miglioramento con residue piogge

Nel corso della serata odierna le condizioni meteo stando ai principali centri di calcolo tenderanno ad un graduale seppur temporaneo miglioramento, con progressiva attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni in molte aree. Persisteranno tuttavia e sempre sulle regioni centro-settentrionali del versante occidentale residue piogge e acquazzoni che solo in via del tutto eccezionale saranno accompagnati da attività elettrica. Le temperature tenderanno a calare su tutte queste aree, mentre al sud, dove il tempo rimarrà stabile e asciutto resteranno stazionarie rispetto ai valori dei passati giorni o al più in leggero calo.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

In un contesto meteorologico che appare comunque molto tranquillo almeno attualmente sull’Italia, in attesa del grave peggioramento che interesserà la nostra Penisola solamente nella seconda parte della prossima settimana e del quale abbiamo solamente accennato all’interno di un apposito editoriale, dirigiamoci come al solito oltre i nostri confini nazionali per commentare e approfondire quanto di estremo accade nel mondo. In particolare nel presente articolo approdiamo oltreoceano nell’America Centrale e più precisamente nello Stato del Nicaragua, dove un paio di giorni fa si è abbattuto un violento tornado.