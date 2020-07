METEO – Un violento NUBIFRAGIO si abbatte su Frascati, chiuse alcune strade per ALLAGAMENTI, i dettagli

Estremo maltempo in Sicilia ieri

Negli ultimi giorni le correnti atlantiche stanno invadendo il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola, questo grazie ad una corrente a getto nettamente sbilanciata verso il continente europeo ultimamente, il che determina la presenza di saccature di maltempo sempre pronte ad affondare sull’Italia. Ciò sta determinando una fase instabile che non risulta molto diffusa (i temporali spesso presentano carattere isolato o sparso), ma talvolta è particolarmente intensa. E’ il caso per esempio di ieri in Sicilia, dove un violento sistema temporalesco autorigenerante ha causato un alluvione nella città di Palermo, dove si segnala la presenza di 2 vittime (ancora da accertare).

Isolati temporali al centro-sud nel corso di questo pomeriggio

Anche nella giornata odierna, grazie al fluire di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica e dunque provenienti da latitudini più settentrionali, è stato possibile osservare la presenza di isolati temporali sulle zone interne del centro-nord che, stando a ciò che ha mostrato nel corso del pomeriggio il radar meteorologico attualmente, hanno colpito più specificamente le aree interne del Lazio, l’Appennino Tosco-Emiliano, il subappennino dauno e le regioni del Triveneto. Tuttavia, anche questa volta, il maltempo sembra aver lasciato il segno portando qualche disagio, come vedremo nei successivi paragrafi.

Violento temporale sui Castelli Romani quest’oggi

Tra i vari sistemi temporaleschi che si sono generati quest’oggi lungo tutto l’Appennino e le zone interne delle regioni, come scritto in precedenza, merita particolare attenzione quello che si è formato nei pressi dei Castelli Romani, un complesso di comuni che si trova qualche decina di chilometri a sud di Roma. Tra le località più colpite ritroviamo sicuramente Velletri, soprattutto le zone meridionali della città, in cui i pluviometri segnano accumuli anche prossimi ai 30 millimetri. Tuttavia nubifragi si sono segnalati nel corso di questo pomeriggio anche a Frascati, area castellana nordorientale, dove non è mancato qualche disagio come vedremo nel prossimo paragrafo.