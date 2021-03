METEO – Un violento TORNADO si è abbattuto tra Alabama, Tennessee e Mississippi: ingenti DANNI anche strutturali

Tempo generalmente stabile, salvo isolati rovesci nelle prossime ore

Le condizioni meteo appaiono da questo pomeriggio generalmente stabili dopo una notte e una prima mattina in cui isolati rovesci hanno interessato l’estremo nord Italia a causa del transito di un blando cavo atlantico. Lo stesso cavo atlantico che nelle prossime ore potrebbe portare un altrettanto flebile peggioramento sull’estremo nordest, con piogge isolate sui settori meridionali del Friuli Venezia Giulia, mentre altrove il tempo rimarrà stabile.

L’Anticiclone torna protagonista dalla mattina di domani

L’Anticiclone che presenterà una componente sub-tropicale via via maggioritaria, tornerà ad essere protagonista unico dello scenario meteorologico del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con un miglioramento delle condizioni meteo che torneranno dunque ad essere stabili sull’intero territorio nazionale. L’Alta pressione stazionerà per qualche giorno sulla nostra Penisola determinando peraltro anche un graduale aumento delle temperature.

Tornado investe alcuni stati meridionali degli Stati Uniti

Non si placa la forza del maltempo su alcuni stati meridionali degli Stati Uniti, con l’intrusione di correnti più fresche e instabili che continuano a portare intensi fenomeni temporaleschi associati ad eventi estremi quali ad esempio i tornado: nella giornata di ieri infatti, una serie di tornado avrebbe interessato l’Alabama causando purtroppo oltre che ingenti danni anche 5 vittime, mentre oggi un altro tornado avrebbe investito non solo il predetto stato, ma anche quello del Tennessee e del Mississippi, come vedremo nel prossimo paragrafo.