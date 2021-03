METEO – Una forte GRANDINATA imbianca Ragusa, in Sicilia e illude alla NEVE: i dettagli

Maltempo invernale nelle prossime ore interesserà ancora la Sicilia, con neve a quote medie

La nostra Penisola è da ormai oltre una settimana interessata dall’afflusso di correnti di matrice più fredda e instabile causato dalla reiterazione del freddo artico responsabile dell’innesco di una serie di perturbazioni che hanno concentrato il loro raggio d’azione soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Quest’oggi e anche nelle prossime ore, condizioni meteo perturbate si osservano ancora al sud e in particolare in serata interesseranno la Sicilia con neve fin sui 700/800 metri. Isolati rovesci attesi anche in Calabria, mentre un miglioramento è atteso sul medio versante adriatico.

Perturbazione in allontanamento nei prossimi giorni, ne giova l’Anticiclone

A partire già dalla giornata di domani mercoledì 24 marzo e per i prossimi giorni, le condizioni meteo nella nostra Penisola andranno verso un graduale miglioramento accompagnate da una lenta ripresa delle temperature che torneranno a registrare valori più vicini alla media del periodo. La persistenza di un’ondata fredda sui settori europei orientali non consente all’Anticiclone il pieno recupero del nostro Paese, con isolate eccezioni di maltempo e possibile convezione pomeridiana nelle zone interne specie nella seconda parte di questa settimana.

Una forte grandinata interessa Ragusa, in Sicilia

Ma tornando un attimo ai giorni nostri, le condizioni meteo spesso perturbate hanno talvolta portato qualche disagio o danno sulla nostra Penisola, per quanto limitati sono comunque potuti essere. Come affermato in precedenza d’altronde, è da diversi giorni che il meridione sta venendo investito da un’ondata di maltempo di stampo invernale. Tali condizioni di instabilità hanno causato una forte grandinata a Ragusa, in Sicilia quest’oggi, come vedremo nel prossimo paragrafo. LEGGI ANCHE: MAXIGRANDINATA IN INDIA, DIVERSI FERITI.