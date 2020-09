METEO – Una NOTTE di TEMPESTA è in arrivo in ITALIA con NUBIFRAGI e GRANDINATE, ecco i dettagli

Sta per tornare il maltempo

Sta per tornare il maltempo come avevamo spesso annunciato negli ultimi giorni in questa sede e in particolare già a partire da questi minuti è evidente la formazione di temporali a ridosso delle Alpi di confine. Qualche acquazzone sta contestualmente interessando l’estremo nordest, mentre su buona parte del nord Italia imperversa la nuvolosità al momento arida di fenomeni. Tale evoluzione all’instabilità è garantita dall’ingresso di correnti più fresche ed umide di origine nordatlantica sull’Italia settentrionale che causa a sua volta un arretramento evidente dell’Alta pressione.

Stabile al centro-sud eccezion fatta per la Sicilia

Le condizioni meteo risultano invece notevolmente migliori sulle regioni centro-meridionali dove insiste ancora la cupola altopressoria di matrice afroazzorriana che nei giorni scorsi aveva interessato interamente la nostra Penisola portando generale bel tempo e clima tipico dell’estate settembrina. L’unica eccezione viene rappresentata da alcune zone della Sicilia e soprattutto del catanese, alle prese con qualche temporale in questi minuti. Ciò a causa di un flusso umido in risalita direttamente dal settore nordafricano, ma un graduale miglioramento è atteso nelle prossime ore con cessazione dei fenomeni previsto già dalla prima serata stando ai principali centri di calcolo.

Saccatura in affondo in discesa dalla Penisola scandinava

Il peggioramento del tempo è dato, come scritto in precedenza, dall’ingresso di correnti più fresche ed umide di matrice nordatlantica sulla nostra Penisola. In particolare però, si sta proprio in queste ore completando un affondo perturbato sul Mediterraneo occidentale, grazie ad una saccatura che discende direttamente dalla Penisola scandinava, laddove è presente un’ampia area depressionaria. Nonostante l’affondo non sia centrato sul nostro Paese, ma lo prenda solo di striscio, si è comunque verificato un abbassamento del flusso atlantico sul continente europeo che si dirige verso lo stivale e che determina il maltempo a cui assistiamo già questo pomeriggio.